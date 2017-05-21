ولي ولي العهد يلتقي ولي عهد أبوظبي

التقى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.