السعودية وأمريكا تقدمان جهودا حثيثة لكبح انتشار الإرهاب

الرياض ـ الشرق
الرياض ـ الشرق
تقوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأريكية بجهود حثيثة لكبح انتشار الإرهاب في العالم، والعمل على دحره.
وتسعى السعودية وأمريكا بشكل حثيث من أجل نشر السلام العالمي، وهو ما تؤكد عليه قيادة البلدين في مختلف المناسبات.
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