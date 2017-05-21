أمريكا تعلن قصف قوات النظام السوري ومليشيات إيران

قصفت قاذفات التحالف الدولي بقيادة أميركا اليوم قوات النظام السوري وميلشيات تدعمها أيران خلال تقدمها الى معبر التنف لوقف تقدمها الى مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية.

وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية (بنتاغون) ان طائرات التحالف الدولي قصفت قافلة موالية للنظام السوري كانت متجهة الى معسكر التنف.

وقال إن “قافلة كانت على الطريق لم تستجب للتحذيرات من عدم الاقتراب من قوات التحالف في التنف. وفي النهاية وجهت ضربة الى طليعتها”. وأوضح مصدر سوري معارض ان الغارة دمرت القافلة التابعة لقوات النظام وايران.

من جهته، افاد “المرصد السوري لحقوق الانسان” ان الغارة استهدفت قافلة “كانت تحاول التقدم نحو منطقة التنف الحدودية مع العراق، في البادية الشرقية لحمص حيث سعت قوات النظام لتوسيع نطاق سيطرتها في البادية السورية”، بعد ساعات من لقاءات الأسد مع فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي مبعوث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمناقشة الخطوات العملية والميدانية للتنسيق العسكري بلى طرفي الحدود والتعاون المباشر، بين الجيشين السوري والعراقي.