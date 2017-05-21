دعوة 1183 متقدمة على الوظائف الصحية إلى المطابقة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 1183 متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (نساء).

وطالبت الوزارة من المعلنة اسمائهن بتاريخ 15 / 08 / 1438هـ على الموقع الإلكتروني، مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين 26-08-1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الاربعاء الموافق 28-08-1438هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، مشيرة إلى أن الاسماء المعلنة هي لمن تمت (مفاضلتهن بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في “المعدل في المؤهل العلمي، اقدمية التخرج”) ثم الرغبات المكانية.

وأكدت “الخدمة المدنية” أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية ستعلن في الموعد المحدد كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (1438 /1439).

ودعت الوزارة المعلنة أسمائهن مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة مصطحبات معهن الوثائق التالية وذلك للمطابقة، وهي الهوية الوطنية مع نسخة منها أو سجل الأسرة المضافة فيه المتقدمة، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج والحاصلات على الدرجة الجامعية من الخارج يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي، وشهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية , وبطافة التسجيل المهني سارية المفعول.

وأوضحت “الخدمة المدنية” أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعدّ ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.