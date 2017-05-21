حقيقة إصابة معلم بطلق ناري داخل مدرسة

أوضحت إدارة تعليم محافظة الطائف، عبر بيان لها اليوم الاحد، ملابسات تعرض معلم بإحدى الثانويات لحادثة اعتداء بسلاح ناري من قبل شخص من خارج المدرسة ما استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الطائف المشرف التربوي عبد الله الزهراني، إن معلماً بثانوية غزايل جنوب الطائف، تعرَّض صباح اليوم الاحد لاعتداء من شخص من خارج منسوبي المدرسة داخل الفناء الخارجي للمدرسة وأصيب بطلقة نارية من سلاح ناري في إحدى قدميه، وتم نقله لمستشفى قيا وحالته الصحية مستقرة.

وأشار الزهراني، إلى أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة بحضور مدير مكتب التعليم جنوب شرق وتتولى التحقيق في حيثياته لمعرفة دوافعها وأسبابها.