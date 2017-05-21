غرفة جدة تستقبل الشباب الأربعاء.. والسيدات الخميس 1064 وظيفة شاغرة تنتظر الباحثين عن عمل بالقطاع الصحي

أعلنت غرفة جدة عن فتح باب التقدم لـ1064 وظيفة شاغرة في المجال الطبي والإداري داخل القطاع الصحي ، وكشفت عن إطلاق المسار الوظيفي المتخصص الذي يبدأ بعد غد ـ الأربعاء ـ في مركز جدة للمنتديات والفعاليات على مدار يومين، مستهدفاً الباحثين عن العمل من الشباب والفتيات والنساء في أكثر من 20 وظيفة داخل المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة، بهدف زيادة نسبة التوطين في أحد أهم القطاعات الخدمية داخل محافظة جدة.

ودعا مساعد امين عام غرفة جدة لقطاع الاعمال مازن كتبي الباحثين عن عمل إلى اللحاق بأكبر مسار وظيفي نوعي للقطاع الصحي تشهده جدة، مشيراً إلى وجود تكتل بين 4 جهات رسمية لإنجاح المسار تتقدمها وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ممثلة بإدارة التنظيم الوطني للتدريب المشترك، إضافة إلى غرفة، حيث تحدد يوم الأربعاء لاستقبال الشباب المتقدمين للوظائف، في حين سيخصص يوم الخميس للفتيات والنساء.

وأشار أن غرفة جدة وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” يستقبلان عبر موقعهما الإلكتروني الراغبين في الحصول على الوظائف، حيث وصل عدد المرشحين إلى 1317 شاباً وفتاة، ستجرى لهم مقابلات شخصية مع طالبي العمل من شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتعرف على مؤهلاتهم وقدراتهم على الترشح للوظيفة، لافتاً إلى أن المسار يقام بمبادرة من لجنة الخدمات الصحية التي تعد أحد اللجان القطاعية الفاعلة بغرفة جدة، وبعد جهد مشترك للعاملين في القطاع من أجل رفع نسبة التوطين وتوفير فرص عمل كريمة لشباب وفتيات الوطن المؤهلين.

وأوضح كتبي أن القبول سيكون بشكل مباشر بالنسبة للمؤهلين، في حين يتم قبول غير المؤهلين خلال التدريب المنتهي بالتوظيف، حيث ستكون الدورات التدريبية التأهيلية مجاناً ويتقاضى خلالها المتدرب أو المتدربة مكافأة تبلغ 3000 ريال طيلة فترة التدريب، منوهاً إلى أن الشركات الحاضنة للوظائف رصدت رواتب مجزية كعنصر جذب للمتقدمين، وأشار أن المسار يهدف إلى تفعيل برنامج الشراكة الدائمة بين غرفة جدة ومختلف الجهات ذات العلاقة، توفيراً لأفضل الفرص الوظيفية لطالبي العمل في شركات القطاع الخاص، منوهاً بتوحيد الجهود الوظيفية التي تعكس الدور الذي تنهض به هذه الجهات في إعداد وتنمية الموارد البشرية القادرة على المشاركة في بناء الوطن، داعياً القطاع الخاص لدخول مضمار التنافس في هذا الواجب الوطني الذي يوجد الوظائف للشباب والشابات ويرفع من منسوب التوطين الذي تنشده القيادة الحكيمة.

وحدد التنظيم الوطني للتدريب المشترك شروط الالتحاق للمتقدم بأن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، وأن تنطبق شروط دعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف ” عليه، علما أن المستندات المطلوبة صورة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة المؤهل الدراسي مع الأصل للمطابقة، وأي شهادات خبرة حاصل عليها.