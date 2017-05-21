صحة جدة تطلق ورشة عمل عن العادات الــــ 7

أقامت صحة جدة صباح اليوم الأحد ورشة عمل عن العادات الـ 7 بالتعاون مع فرانكلين كوفي، و ذلك في قاعة مكة بمبنى المديرية، بحضور مساعدي مدير الشؤون الصحية و مدراء الإدارات.

و تهدف إلى مساعدة المؤسسات و المسئولين الإداريين و المهنيين على تحقيق نجاح أكبر، بمساعدتهم على تعلم العادات التي تعتمد المبادئ كأساس لها، إضافة إلى أن المنهج التدريبي لهذه الورشة يعتمد أسلوب انعكاس القوة الذاتية على المحيط الخارجي، بهدف تعلم القيادة و الإدارة الفعالة التي تعتمد المبادئ كمرتكز أساسي.

و تتمحور ورشة العمل حول إذا أردت أن تغير حياتك، و أن تحقق أهدافك، و أن تزيد من فعالية شخصيتك، عليك بدفع عاداتك إلى أفق أرحب، عليك بتبني عادات جيدة تساعدك للوصول لأهدافك، من خلال العادات الـ 7 و أولها كن مبادراً، يليها العادة الثانية ابدأ و الغاية في ذهنك، ثم العادة الثالثة ابدأ بالأهم قبل المهم، ثم العادة الرابعة فكر بالمنفعة للجميع، و العادة الخامسة اسع إلى فهم الآخرين أولاً ثم اسع إلى أن يفهموك، ثم العادة السادسة تكاتف مع الآخرين، و أخيراً العادة السابعة اشحذ المنشار.

كما تناولت الورشة تطوير العادات الـ 7 للأشخاص ذوي الفعالية العالية على ثلاث مستويات شملت مستوى الفرد من خلال زيادة النضج و الإنتاجية و القدرة على إدارة الذات، و مستوى الفريق من خلال زيادة مشاركة الفريق، و رفع روحه المعنوية، و زيادة مستوى التعاون بين أفراده، و تحسين مهارات التواصل و تقوية العلاقات، و أخيراً المستوى المؤسساتي و يتناول إنشاء إطار لتطوير القيم الأساسية و خلق ثقافة فعالة للغاية، و تطوير القيادات الحالية لتصبح ذات إمكانيات عالية لتعد نموذجاً في الأخلاق و الكفاءة على حد سواء .