ميلانيا ترامب في المدرسة الأمريكية بالرياض

زارت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، صباح اليوم ، المدرسة العالمية الأمريكية بالرياض، وذلك على هامش زيارتها للمملكة.

ورافق وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ميلانيا، خلال الزيارة التي تفقدت خلالها قاعات الدراسة والتقت الطلاب والأساتذة.

ونشرت “ميلانيا” تغريداتٍ في حسابها بموقع “تويتر” عبَّرت خلالها عن سعادتها بحسن الترحيب والاستضافة من قِبل المدرسة٬ مؤكدة أنها قضت أوقاتاً رائعة مع الطلاب.

وأجرت “ميلانيا” حوارات مع بعض الطلاب بالمدرسة٬ وقد ظهرت في إحدى الصور وهي تلهو مع بعض الأطفال وتداعبهم وقد علت وجهها الابتسامة.





