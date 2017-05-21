دافيتا تختتم مشاركتها في المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

اختتمت دافيتا مشاركتها الناجحة في فعاليات المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية، الذي انعقد برعاية وزارة الصحة وبمشاركة أكثر من 70 متحدثاً تحت عنوان: “التحول الوطني 2030 نحو خصخصة قطاع الرعاية الصحية”، وذلك خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٦ ابريل بفندق “الريتز كارلتون” الرياض.

واستعرضت ورقة العمل التي قدمها المدير التنفيذي لدافيتا العالمية لرعاية الكلى الدكتور دينيس كوجود تجربة دافيتا الفعالة في مجال رعاية الكلى.

كما عرضت نموذج خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمصابين والتي تعتمد على ابتكار طرق علاجية متكاملة من شأنها تحسين حياة المرضى واعتماد نظام صحي شامل منسجم مع رؤية الوزارة يساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتطوير نموذج الصحة الامثل.

وتعليقاً على مشاركتها في المنتدى صرحت الدكتورة وسام البدر المدير الطبي لدافيتا السعودية في المنطقة الشرقية، قائلة “فخورون بمشاركتنا في هذا المؤتمر الطبي للعام الثالث على التوالي، وسعيدون بما وفرته لنا من فرصة لتبادل أفضل التجارب والممارسات التي تخدم تطوير دبلوماسية الرعاية الصحية مع شركائنا في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية”.

وترتبط دافيتا بعقد مع وزارة الصحة السعودية لإنشاء عيادات مختصة بمرضى الكلى حيث نجحت حتى الآن في توفير18عيادة في مختلف انحاء المملكة، تسعى من خلالها لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لمرضى الكلى لتحقيق معدلات عالية من رضا المرضى.

الجدير بالذكر أن فلسفة دافيتا للرعاية الصحية تعتمد على تطوير مهارات التواصل العاطفي مع المريض وتوفير اقصى درجات العناية والاهتمام كما تركز أكثر على نمط الحياة والعادات الصحية فضلا عن توفير علاج الغسيل الكلوي بأعلى مستويات الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية.