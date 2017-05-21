عقدت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري مساء الثلاثاء الماضي الموافق 2017/5/16م جمعيتها العمومية الغير العادية برئاسة منصور البصيلي عضو مجلس الإدارة وحضور كلاً من العضو المنتدب للشركة عبدالله الهويش، وعضو مجلس الإدارة محمد العيدروس، والرئيس التنفيذي للشركة واكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع.

وقدّم، منصور البصيلي تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة للعام المالي 2016م، والذي حققت الشركة خلاله أرباحاً صافية بلغت 105.7 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 2.8% عن العام السابق 2015م.

فيما سجلت الشركة نمواً في إيراداتها رغم التحديات المحيطة بالأسواق بلغت نسبته 19% لتصل إلى 274 مليون ريال مقارنة مع 230 مليون ريال عن العام السابق، فضلاً عن النمو الذي تمكنت الشركة من تحقيقه في قاعدة أصول الشركة والذي بلغ بنهاية العام 2016 نحو 3.291 مليون ريال مقابل 3030 مليون ريال في العام السابق وبزيادة نسبتها 8.6%.

وبناءً على تلك النتائج، فقد أقرّت الجمعية العمومية الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك للسنة الرابعة على التوالي، في الوقت الذي شكرت فيه الجمعية الإدارة التنفيذية ودعت إلى استثمار الإنجازات المحققة ودعم نمو الشركة.

وقال في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: أنه وعلى الرغم من التحديات التي ألقت بظلالها على العديد من القطاعات ومن بينها القطاع التمويلي والعقاري نتيجة المتغيرات والتقلبات المحيطة بالسوق المحلية، إلا أن أملاك العالمية تمكنت خلال عام 2016 من الاستمرار في الحفاظ على أدائها الثابت والمتوازن بفضل سياساتها الحصيفة وإمكاناتها الصلبة وكفاءات فريقها البشري وقدرتها على مواصلة تقديم منتجات وخدمات نوعية وذات قيمة مضافة تلبي احتياجات العملاء، الأمر الذي أثمر هذه النتائج الإيجابية، ودعم قدرة الشركة على توزيع أرباح للسنة الرابعة على التوالي وعلى نحو مغاير لإيقاع السوق.

وأعرب كذلك عن اعتزاز مجلس الإدارة بما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع مناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقة أعمال الشركة في المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت خلالها أملاك العالمية من بناء مكانة لائقة ضمن قطاع التمويل العقاري، وتحقيق حزمة واسعة من الإنجازات، وصناعة حصة سوقية متنامية، وقدرة تنافسية عالية، توّجتها بحصاد مجموعة واسعة من جوائز التميز وشهادات التقدير التي تعكس مجهود عقد كامل من الإنجاز والتفاني والإخلاص.

وفي الختام أعرب عن شكره وتقديره لكافة من ساهم في الحفاظ على استمرارية الشركة والدفع بها نحو المزيد من التقدم، موجهاً شكره لمساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين لدعمهم وثقتهم بالإدارة التنفيذية للشركة، وإلى كافة العاملين في أملاك العالمية والذين كان لجهودهم وتفانيهم أطيب الأثر في الحفاظ على نمو الشركة، وإلى العملاء لوفائهم، وإلى الجهات الحكومية والإشرافية والرقابية وفي مقدمتهم وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي.