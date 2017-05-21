ملتقي القطاع غير الربحي في الرياض..غداً

ينظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض غداً الاثنين في قاعة الملك فيصل بفندق الرياض انتركونتننتال “ملتقى القطاع غير الربحي بمنطقة الرياض” يرعايه وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني، وبمشاركة مديرعام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي ومساعد المدير العام للتنميه فهد الجنيدل ومدراء مراكز ولجان التنمية والمهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي.

ويهدف الملتقى إلى التواصل مع الجمعيات والمؤسسات ولجان التنمية الأهلية وتعريف منسوبيها بمبادرات وكالة التنمية بما يتعلق ببرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 فيما يخص نظام الحوكمة، وتطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع غير الربحي، ونظام المنح في القطاع.

وستتاح الفرصة من خلال الملتقى لعدد من المؤسسات المانحة لعرض برامجها وخدماتها لدعم القطاعات غير الربحية في تنمية المجتمع .

وفي هذا الصدد قال مدير عام فرع عمل وتنمية الرياض يوسف السيالي : ان الوزارة ممثلة بفرع منطقة الرياض تحرص على التوسع في انشاء الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ودعمها وتحويلها إلى اذرع قوية في العمل الخيري والتنموي وفق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكه 2030 ، خصوصا وانها ايضاً تحرص اشد الحرص على تمكين العمل التطوعي في القطاع غير الربحي ومساندته وجعله اكثر فاعلية وكفاءة وشمولية .