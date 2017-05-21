ضبط 13 وافدا حاولوا تهريب 411 كجم حشيش

تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية من إحباط عدة محاولات لتهريب الحشيش المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي أن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) تمكنوا، خلال الفترة من 17 إلى 24 /8 / 1438هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وقال العقيد الحربي:” تم رصد أشخاص قادمين من الأراضي اليمنية أثناء محاولتهم التسلل للمملكة عبر الحدود البرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) لتنفيذ مخططاتهم في تهريب المواد المخدرة التي تستهدف النيل من شباب المملكة، مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة” .

وأضاف: بأنه نتج عن ذلك القبض على 13 شخصاً من (الجنسية الأثيوبية) وشخص (يمني الجنسية)، وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم 411.25 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، جرى في حينه المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى .