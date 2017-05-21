العثور على طالبة الرياض المفقودة

بعد 4 أيام على اختفائها..

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بيانا بعد العثور على الطالبة طيبة بنت محمود آل جاسم والتي فقدت بعد مغادرتها مدرستها قبل أربعة أيام.

وأفاد المتحدث الرسمي بـ “تعليم الرياض” علي بن محمد الغامدي، أن الطالبة طيبة بنت محمود آل جاسم والتي فقدت بعد مغادرتها مدرستها وركوبها الباص المؤجر من قبل ولي أمرها قد تم العثور عليها ولله الحمد.

وقدم الغامدي التهنئة لوالدي الفتاة كما قدم شكره لشرطة منطقة الرياض على جهودهم الكبيرة والتي استمرت على مدار الساعة حتى تم العثور على الفتاة.