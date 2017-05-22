ميلانيا ترامب تشيد بدور المرأة السعودية

أشادت السيدة الأولي في الولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب بـ “تمكين المرأة” في مركز خدمة جنرال إلكتريك في الرياض، الذي لا يعمل به غير النساء، وقالت يجب على النساء أن يعملن معا كما يجب عليهن تعليم أطفالهن تعليما جيدا.

وقالت ميلانيا عبر حسابها الرسمي في (تويتر) “تشرَّفت بزيارة أول مركز نسائي بالكامل في مركز خدمات جنرال إلكتريك، شكراً لفرع الشركة في المملكة على الدعوة”.

وأضافت: “استمتعت بحديثي مع سعوديات مدهشات يعملن بقوة في مركز خدمات جنرال إلكتريك.. خطوات كبيرة ورائعة يجري اتخاذها نحو تمكين المرأة”.

وترافق ميلانيا الرئيس دونالد ترامب في أول رحلة خارجية يقوم بها منذ توليه المنصب في يناير، وقالت أمام 200 امرأة عاملة إنها حاولت أن توازن بين دورها كسيدة أولى وكأم.