القتل تعزيراً في مهربيّ مخدرات

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بحق جانيين لقيامهما بتهريب كمية من الحشيش المخدر.

وقالت الداخلية في بيان لها: “بفضل من الله تم القبض على كل من مفرح بن مسفر بن علي اليامي و ناصر بن مسفر بن علي اليامي (سعوديي الجنسية) عند قيامهما بتهريب كمية من الحشيش المخدر.

وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب إليهما وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد الحكم من مرجعه. تم تنفيذ حكم القتل في الجانيين بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت إنها إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من اضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع اشد العقوبة على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.