وفاة عائلة اختناقاً في حريق ببارق

لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم فجر اليوم، في حادث حريق اندلع في منزلهم بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق، فيما تواصل الجهات الأمنية في المحافظة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وتوفيت العائلة المكونة من الأب والأم وابنة وطفل، إثر حريق وقع في منزلهم المكون من دورين فيما تعرضت خادمتهم لجروح نقلت على إثرها للمستشفى العام بمحايل عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد العاصمي أن الحريق اقتصر على غرفة بالدور الأرضي من المنزل مساحتها 5×10 م تحتوي كنب اسفنجي (باطرما ) وانتشار لدخان كثيف في كامل ارجاء المنزل، مما تسبب في وفاة (الاب 50 عام – الام 43 عام – فتاة 18 عام – طفل 12 عام) نتيجة تعرضهم للاختناق، وإصابة عاملة منزلية من جنسية افريقية (26عام) بحروق، وقد قامت الفرق باستخراجهم وإخماد الحريق وتم استلام الحادث من قبل الشرطة لاستكمال إجراءات الإجراءات اللازمة.

وأكد المتحدث الرسمي بصحة عسير” سعيد النقير، أن قسم الطوارئ بمستشفى محايل العام استقبل فجر اليوم المصابين وتمّ إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى.