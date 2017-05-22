بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تنظم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، وشركه “كريم” أكبر مقدم لخدمة حجر السيارات عبر التطبيقات الذكية في المملكة وللعام الثالث على التوالي، حملة لجمع التبرعات من مختلف شرائح المجتمع لدعم الجمعيات الخيرية في المملكة. وذلك إنطلاقاً من دورهما الرائد في خدمة المجتمع، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية، لاسيما في هذا الشهر الفضيل لتعزّيز وتوطيد التعاون والتضامن في المجتمع.

وتقوم شركة بوبا العربية بالتعاون مع شركة “كريم” بجمع التبرعات العينية من الموظفين وكافة أفراد المجتمع، والتي تتضمن الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، والملابس، وألعاب الأطفال. حيث سيقوم كباتن شركة “كريم” بجمع التبرعات من منازل المتبرعين وإيصالها إلى مقر شركة بوبا العربية في كل من: جدة، والرياض، والخبر.

وبعد اكتمال عملية الاستلام والفرز سيتم تسليم التبرعات إلى الجمعيات الخيرية المسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقوم بتوزيعها على المحتاجين.

وأعربت الأستاذة ملاذ بيومي، مسؤولة برامج المسؤولية الإجتماعية بشركة بوبا العربية، في تصريح صحفي بهذه المناسبة عن سعادتها بتنظيم هذه الحملة للعام الثالث على التوالي لإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع بالمشاركة في دعم المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك. مؤكدةً في الوقت ذاته حرص بوبا العربية الدائم على دعم مختلف الأعمال الخيرية وبرامج المسؤولية الاجتماعية في المملكة، ومشاركتها الفاعلة في العديد من الأنشطة والبرامج المخصصة لخدمة المجتمع، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع ولذلك تسهم بعطائها في خدمته.

من جانبه أشاد الأستاذ محمد المضيان مدير عام التسويق في شركة كريم، بإطلاق هذه الحملة “لدعم المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك تجسيداً للمعاني السامية للإسلام الذي يحثنا على بالذل والعطاء ومساعدة المحتاجين، وحيث أن دعم المجتمع المحلي في المملكة أحد أهم أهدافنا تأتي أهمية هذه الحملة التي تتيح للجميع المشاركة من خلال قيام كباتن شركة “كريم” بالوصول إلى منزل المتبرع واستلام تبرعه مجاناً، إننا نأخذ مسؤوليتنا المجتمعية على محمل الجد. ونحن فخورون بهذه الحملة”.

يذكر أن حملة بوبا العربية وشركة “كريم” شهدت في العام الماضي إقبالاً كبيراً، وحققت نجاحاً متميّزاً من جميع أفراد المجتمع الذين تسابقوا بحماس في تقديم التبرعات بأغراضهم لمساعدة إخوانهم المحتاجين. حيث نجحت الحملة في جمع أكثر من 68.000 قطعة، وقام كباتن “كريم” بتنفيذ 254 رحلة لجمع التبرعات.