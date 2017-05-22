تجارب عصرية فاخرة مع عروض مهرجانات السيارات الكلاسيكية المشوقة

أطلقت جمعية زوار مقاطعة أورانج أحدث حملاتها السياحية التي تركز بشكل أساسي على روعة احتفالات السيارات الكلاسيكية، جنباً إلى جنب مع قائمة من تجارب التسوق الملهمة المصممة لزورا الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال فصل الصيف الحالي.

ودشنت الحملة تحت عنوان ” ذا أو سي كلاسيك ” التي تزخر بمرح العطلات بما في ذلك تأجير السيارت ليوم واحد، الدخول المجاني لواحد من معارض السيارات الكلاسيكية المذهلة مع الخصومات الحصرية التي تصل قيمتها إلى 2000 دولار والمقدمة من مراكز التسوق الراقية مثل: فاشن أيلاند،إيرفين سبيكتروم وساوث كوست بلازا.

كما تشترك بعض الفنادق في ميزات الحملة ومنها فندق ريتز كارتون،لاغونا نيغل ونيوبورت بيتش ماريوت،وتشمل عناصر الحملة القيم المضافة التي تتيح مواقف السيارات وخدمات الواي فاي المجانية ووجبات الإفطار.

من جانبه قال السيد إد فولر، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعة زوار مقاطعة أورانج : أنها المرة الأول التي تعرض المقاطعة مثل هذه الحزم على صعيد أسواق العالم، منوهاً بأن الكثير من سياح المنطقة لديهم الشغف الكبير لخوض متعة ما توفره مهرجانات السيارات الكلاسيكية من طرق الاستمتاع والتفاعل مع محبيها على أرض مقاطعة أورانج.

وفي ذات السياق يتميز الشريط الساحلي الذي يجمع هذه السيارات بشهرة عالمية على نحوٍ يؤمن الاسترخاء المتكامل وأجواء من الصفاء للعائلات و الأفراد على حدٍ سواء.

ويضم الشريط الساحلي عدة شواطئ موزعة على شاطئ ” هنتنجتون” – “كونكورس دي اليكانس الذي يقدم في 3 و 4 من يناير، 2017 معرض “هنتنكتون بيش كونكورس” ليصبح الحدث الأهم في عالم السيارات في جنوب كاليفورنيا. أقيمت أول فعالية فيه في سنة 1986 بين المروج الخلابة لـ” هنتنكتون بيش سنترال بارك” في ” هنتنكتون بيش”.

ويتم كشف النقاب غن أفضل السيارات و الدراجات النارية المحلية، البريطانية، الأوروبية، الآسيوية و الكلاسيكية و الحديثة. كما يشمل على العديد من النشاطات المجانية للأطفال و عروض حية ترفيهية.

أما أنهايم سبوكوم سوبر شو الذي ينعقد في 22 من يوليو، فهو حدث مفعم بعروض السيارات الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية و يركز على الثقافة المحيطة بالشباب تحديداً. حيث يتضمن أكثر من 75 من كبرى العلامات التجارية في هذه الصناعة، فضلاً عن وسائل الاعلام و المروجين للحدث.

كما يتنافس ما يزيد على 350 عرضاً أمريكياً على جائزة العرض الأكثر ابهاراً لإحدى السيارات في البلاد.

وفي أورانج كاونتي انتيرناشنال أوتو شوى الممتد من 28 من سيبتمبر وحتى 1 من أكتوبر، يحضر 600 نوعاً من السيارات مع نوع يدعى “أس يو في” الرياضية الحديثة، و أكثر من 100 سيارة لمتعة السياقة، جميعها في مكان واحد ليكون الوجهة الأفضل لمعرفة ما هي أحدث التكنولوجيا في عالم السيارات لسنة 2017. و كميزة خاصة لزوار الشرق الأوسط، فان جميع الأطفال المرافقين من قبل شخص بالغ يستطيعون الدخول مجانا الى جميع أيام هذا الحدث المشوق.

ويحتضن “كروزن فور آ كيور في 23 سيبتمر الفعالية الخيرية الأكبر لعرض السيارات مع حضور 3،500 سيارة و 200 من الباعة و العارضين.

ويمكن للزوار أخذ جولة في حدود معرض ” أو سي” و ” ايفينت سنتر” لـ 1.5 ميل أو الاكتفاء بايقاف و عرض سياراتهم. علما بأن ريع الحدث يذهب لمركز البحوث لسرطان البروستات أملاً في ايجاد علاج للمرض. و يوفر الحدث لزواره فحص ” بي أس أي” مجاني، ومن خلاله قام أكثر من 10.000 رجل بالحصول على الفحص و ساهم في انقاذ حياة المئات.

بينما يتحلى لاغونا بيش بالحفل السنوي للسيارات الكلاسيكية في 1 من أكتوبر، 2017 بمعارض السيارات الكلاسيكية المتعددة. يقام المعرض في أجواء مريحة وهادئة حيث هنالك شئ لكل شخص: مجموعات رائعة من أفخم السيارات الكلاسيكية المستوردة و المحلية التي تجدد تاريخ السيارات الكلاسيكية من هندستها المذهلة الى فنها في التصميم و التصنيع.

وبعد الاستمتاع بأجواء و ضيافة هذا الحدث، يمكنكم التسوق، قضاء أوقات رائعة أثناء وجبة العشاء أو الاسترخاء والمشي على الشاطئ ، فكل هذه النشاطات هي على بعد خطوات من القرية الساحلية.