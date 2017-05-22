التعاونية تُنظّم حملة للتبرع بالدم

اختتمت شركة التعاونية للتأمين حملة موظفيها للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث والتي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري في مقر الشركة الرئيسي بالرياض.

وشهدت الحملة تفاعلاً رائعاً من موظفي وموظفات التعاونية الذين تسابقوا على مدى ثلاثة أيام للتبرع بالدم في مبادرة فاقت توقعات الفريق الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي المشارك في الحملة.

وتأتي الحملة ضمن برامج التعاونية للمسؤولية الاجتماعية والتي تهدف إلى دعم مبادرات الصحة والعافية للمجتمع السعودي وتقديم الإسناد للحالات الصحية التي يتولى مستشفى الملك فيصل التخصصي معالجتها، وذلك إنطلاقاً من الاستراتيجية التي وضعتها التعاونية في مجال المسوؤلية الاجتماعية من أجل المساهمة في دعم وتنمية المجتمع السعودي وتعزيز جهود الأعمال التطوعية لدى موظفي الشركة.

وأعرب مدير عام التسويق بالتعاونية الأستاذ ماجد أحمد البهيتي عن فخره بمشاركة موظفي التعاونية بهذه المبادرة الخيرة التي تهدف إلى مساندة المرضى ومساعدتهم على تجاوز معاناتهم الصحية، داعياً الله العلي القدير أن يمّن على جميع المرضى بالشفاء العاجل.

وقال:” يعتبر التبرع بالدم مشاركة إنسانية مع المرضى يمكن للجميع المساهمة بها، ومشاركة موظفي التعاونية في هذه الحملة الهامة تحمل رسالة إنسانية للمرضى والمجتمع، ومن خلال هذا النوع من المبادرات نسعى الى مضاعفة الجهود في الأعمال التطوعية من أجل المساهمة في تنمية مجتمعنا وتعزيز قدراته البشرية، وذلك انطلاقاً من الاستراتيجية التي وضعتها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية”.

وأعرب البهيتي عن تقديره لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الذي يعد أحد الصروح الصحية العريقة والداعمة للمجتمع السعودي، كما تقدم بالشكر للفريق الصحي للمستشفى الذي ساهم بدور مميز في نجاح هذه الحملة.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة هي امتداد لبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها التعاونية وذلك تأكيداً للاستراتيجية التي تعتمدها في خدمة المجتمع، بما ينسجم مع أهداف الشركة في دعم الرعاية الصحية وتعزيز مفاهيم السلامة والأمان في المجتمع.