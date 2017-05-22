خضروات وفواكه تركية تدفع السوق السعودي للاستقرار مع بداية رمضان

أعلن تجار ومستوردون في غرفة جدة أمس ـ الاثنين ـ وصول شحنات من الفواكه والخضروات التركية الطازجة التي ستساهم في استقرار الأسعار بالسوق السعودي مع بداية شهر رمضان المبارك، وكشفوا عن مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها اللجان القطاعية ببيت أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإزالة المعوقات أمام المستوردين لمنع تكدس البضائع في ميناء جدة الإسلامي.

وأشار رئيس لجنة الخضروات والفواكه بغرفة جدة سحيم بن سعيد الغامدي إلى وصول 8 حاويات من الطماطم إلى جدة أمس، وأكد خلال لقاءه مع مسؤولي وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية ولجنة مصدري الخضروات والفواكه واعضاء لجنة الخضروات والفواكه بغرفة جدة وعدد من التجار والمنتجين في قاعة أصحاب الأعمال بالمقر الرئيسي للغرفة ، أن هناك مجموعة من اللقاءات التي جرت في الفترة الماضية بهدف تذليل كافة التحديات التي تعرض وصول المنتجات التركية من الخضروات خاصةً الطماطم التركية والفواكه من العنب والرمان والكرز والسفرجل على السوق السعودي.

وأكد على الرغبة الكبيرة للتجار السعوديين في التعاون مع السوق التركي، حيث تتصدر قائمة الدول المصدرة للخضروات والفواكه إلى المملكة، مشيرا على توجه السعوديين للاستثمار في هذا المجال والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي في اطار توفير المنتجات الزراعية في السوق السعودي.

وأشار أن استضافة غرفة جدة للمصدرين الاتراك يأتي رداً على الزيارة التي قام بها وفد لجنة الخضروات والفواكه الذي شارك في فعاليات الملتقى الزراعي الثاني لتجار ومنتجي الخضروات والفواكه في الشرق الأوسط خلال الفترة من 16-21 فبراير الماضي بمدينة انطاليا ومرسين التركية، حيث تمت مناقشة التحديات التي تعترض الموردين الأتراك في تصدير منتجاتهم من الخضروات والفواكه إلى السعودية خاصةً في ما يتعلق بالحاويات والتخزين وعدم كفاية الثلاجات لحفظها طازجة قبل أن يصيبها العطب فتصبح غير صالة للاستخدام الآدمي والسبل الكفيلة بتذليلها.

من جانبه.. نوه كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية الدكتور مصطفى جوكصو إلى حجم الاستثمارات الزراعية السعودية في تركيا، مؤكدا ان بلاده تبذل جهودا كبيرة لتسهيل نقل ووصول المنتجات الزراعية التركية على الأسواق السعودية، وأكد على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وتركيا، مشيراً إلى ما ذكره وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي، بأن المملكة وبلده مكملين لبعضهما عالميا، مشيرا على رغبة تركيا في إيجاد بيئة ومناخ خاليين من العقبات على صعيد التجارة والاستثمار مع المملكة.