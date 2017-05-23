رياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق

تنشط اليوم الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية، والشرقية، الرياض ونجران).

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية).

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.