القيادة تهنئ الرئيس الإريتري بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة أرتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس أرتريا ، ولحكومة وشعب دولة أرتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة لرئيس أرتريا بالمناسبة ذاتها.