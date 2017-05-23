سامسونج تطلق ابتكارها الجديد في عالم التلفزيونات

أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، أحدث تلفزيوناتها «QLED TV» فائقة الوضوح لأول مرة في المملكة العربية السعودية. سامسونج، التي حافظت على المركز الأول في العالم ضمن تصنيف التلفزيونات على مدى 11 سنة متوالية، تسهم في منح عملائها ترفيه منزلي مميّز، بألوان ساطعة نابضة بالحياة مع تقنية العرض النقطي الكمي New Quantum Dot technology الجديدة كليًا، مما يضفي لمسة جديدة إلى محيط المنزل لتجربة مشاهدة مثالية مع العائلة.

وأعرب المدير العام لشركة سامسونج للإلكترونيات بالسعودية السيد إسماعيل يون،عن سعادته بإطلاق تلفاز «QLED» الجديد الذي يتناغم مع أسلوب حياة المستهلك العصري بفضل ميزاته الذكية والكابل غير المرئي.

فضلًا عن ميزة المدى الديناميكي العالي HDR وتطوير تكنولوجيا التلفاز المنحني التي تمنح المشاهدين صورة مثالية من أي زاوية مشاهدة مقارنة مع الشاشة التقليدية. كما أكد في الوقت عينه عن سعي سامسونج المتواصل لتزويد عملائها في المملكة بأحدث التلفزيونات التي تتكامل مع أسلوب حياتهم اليومية، وتمنحهم طريقة عيش فريدة من نوعها.

تمتاز تلفزيونات سامسونج «QLED» الجديدة بقدرتها الفائقة على تحسين الأداء بشكل كبير في الألوان، مما يبرز أدق التفاصيل مع وضوحِ ليس له مثيل عبر تقنية الألوان Quantum Dot الجديدة وميزةHDR 1500 . ولإظهار هذه التقنية.

واستطاعت تلفزيونات QLED أن تتفوق على التلفزيونات الأخرى بحفاظها على وضوح الصورة ونقائها في أي إضاءة، حتى عند عرض الألوان الساطعة أو الداكنة العميقة، لتحقق درجة وضوح غير مسبوقة في درجة السطوع تصل إلى 2000 نت، لتبدو طبيعية في أي صورة كانت: أفلام، فيديو مباشر، أو حتى ألعاب.

الجدير ذكره هي ثلاث نقاط رئيسية تهم العملاء وهي “جودة الصورة Q Picture” التي تجربة بصرية جديدة تكمن في تحويل الضوء إلى ألوان رائعة.

والنقطة الثانية هي “الخصائص الذكية Q Smart” التي تمنح المشاهد محور ترفيهي بأقل مجهود مع جهاز واحد للتحكم عن بعد.

أما النقطة الثالثة فهي “التصميم المميّز Q Style”، فقد أصبح بإمكان المستخدم توصيل كل الأجهزة بتلفزيون QLED باستخدام كابل مخفي تقريبًا من خلال صندوق One Connect، مما يتيح له وضع الأجهزة بعيدًا والتخلص من جميع الأسلاك المتناثرة.

تم تحديث ميزة المحور الذكي Smart Hub التي تزود المشاهد بمعلومات مهمة وتعرّف التلفزيون بمالكه وتقدم توصيات خاصة حول المحتوى، كما تخطر عشاق الرياضة بموعد عرض المباراة التي لا يمكن تفويتها.