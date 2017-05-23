موبايلي تتيح مضاعفة النقاط عبر عدد من شركائها

أطلقت موبايلي متمثلة في برنامج (نقاطي) لكافة عملائها أحدث عروضها الخاصة تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك في خطوة تعزز تنوع عروض البرنامج الذي يعد الأفضل في ولاء العملاء بالمنطقة من حيث القيمة المضافة العالية وتفاعل المشتركين المستمر.

ويمنح العرض الجديد عملاء موبايلي وأعضاء برنامج نقاطي إمكانية حصول العملاء على ضعف النقاط عند تسوقهم من أحد المتاجر التالية: (أسواق المزرعة ، آيـزون، لومار، مغربي للبصريات، ألعاب طوكيو، وجوه، الصنات للحقائب، فياستور، ومتاجر فيرجن ميجاستور) ،علاوة على ذلك ستقدم موبايلي لمشتركيها 250 نقطة إضافية عند التسوق في أحد المتاجر السابقة.

وأوضحت موبايلي أن هذا العرض يسري في جميع فروع المتاجر المذكورة (أكثر من 350 فرع) حتى تاريخ 20 يونيو 2017 ، كما تصل قيمة المكافات إلى 2500 ريال ويعكس هذا العرض قيمة برنامج “نقاطي” الذي يعد البرنامج الأكثر تميزًا في برامج ولاء المشتركين بالمنطقة سواء كان ذلك من خلال التنوع الاستراتيجي لشراكاته المتجددة والمتنوعة مع علامات تجارية كثيرة تخدم كافة القطاعات.”

وتقدم “موبايلي” لمشتركيها من خلال برنامج “نقاطي” مجموعة واسعة وقيمة من المكافآت المنوعة بما يتناسب مع رغباتهم وتطلعاتهم، حيث تنقسم مكافآت برنامج “نقاطي” إلى نوعين رئيسيين.

إما مكافآت ضمن خدمات “موبايلي” مثل الرصيد الإضافي ودفع جزء من قيمة الفاتورة والمكالمات والرسائل المجانية واستخدامات الإنترنت، بينما يشمل القسم الثاني مكافآت عينية يتم الحصول عليها من خلال شركاء برنامج “نقاطي” المنتشرة في جميع أنحاء المملكة وخارجها والذين يغطون كافة أنواع النشاطات التجارية والتسويقية.