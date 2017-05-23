7 وفيات وعشرات الإصابات بحادث اصطدام في دبي

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 35 صباح اليوم، في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة على شارع اليلايس في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بحسب ما ذكرته صحيفة “البيان” الإماراتية، فإن المعلومات تشير إلى أن سبب الحادث يعود إلى انفجار أحد إطارات الحافلة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة وانحرافها، ودخولها الشارع المعاكس واصطدامها بالشاحنة.

ونقلت الصحيفة عن العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، قوله، إن النجدة الجوية قامت بنقل الأشخاص المصابين بالإصابات البليغة إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما نقلت سيارات الإسعاف بقية المصابين.