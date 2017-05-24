فضيحة قطرية لا يسترها عذر الاختراق البليد .. تميم يخطب ود أعداء الأمة ويهاجم الاشقاء

نقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر تصريحات غريبة، خطب فيها ود أعداء الأمة، وهاجم الاشقاء الذين تربطه بهم روابط الدم والجوار والمصير المشترك.
ونقلت عنه الوكالة قوله: “إن ترامب يواجه مشاكل قانونية في بلاده”، كاشفًا عن توتر في العلاقة مع إدارة ترامب.
وفي تصريحات تمثل فضيحة قطرية لا يسترها عذر الاختراق الاحمق الذي حاول البعض استخدامه، قال أمير قطر إن ما تتعرض له بلاده من حملة ظالمة، تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، وتستهدف ربطها بالإرهاب، وتشويه جهودها في تحقيق الاستقرار، معروفة الأسباب والدوافع.
وأضاف: “سنلاحق القائمين عليها من دول ومنظمات حماية للدور الرائد لقطر إقليميًّا ودوليًّا، وبما يحفظ كرامتها وكرامة شعبها”.
جاء ذلك في حديث أمير قطر بعد حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي الخدمة الوطنية في ميدان معسكر الشمال.
وقال الشيخ تميم: “إننا نستنكر اتهامنا بدعم الإرهاب رغم جهودنا المتواصلة مع أشقائنا، ومشاركتنا في التحالف الدولي ضد داعش”. مضيفًا: “إن الخطر الحقيقي هو سلوك بعض الحكومات التي سببت الإرهاب بتبنيها نسخة متطرفة من الإسلام، لا تمثل حقيقته السمحة، ولم تستطع مواجهته سوى بإصدار تصنيفات، تجرِّم كل نشاط عادل”.
وأضاف: “لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب؛ لأنه صنَّف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله”. وطالب مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بمراجعة موقفها المناهض لقطر، ووقف سيل الحملات والاتهامات المتكررة التي لا تخدم العلاقات والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن قطر لا تتدخل بشؤون أي دولة مهما حرمت شعبها من حريته وحقوقه.
وأشار إلى أن قاعدة “العديد” مع أنها تمثل حصانة لقطر من أطماع بعض الدول المجاورة إلا أنها هي الفرصة الوحيدة لأمريكا لامتلاك النفوذ العسكري بالمنطقة، وذلك في تشابك للمصالح، يفوق قدرة أي إدارة على تغييره.
وعن القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي شاركت فيها قطر بالرياض دعا إلى العمل الجاد المتوازن بعيدًا عن العواطف، وسوء تقدير الأمور؛ ما ينذر بمخاطر قد تعصف بالمنطقة مجددًا نتيجة ذلك. وبيَّن أن قطر لا تعرف الإرهاب والتطرف، وأنها تود المساهمة في تحقيق السلام العادل بين حماس (الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني) وإسرائيل؛ بحكم التواصل المستمر مع الطرفَيْن، فليس لقطر أعداء بحكم سياستها المرنة.
وشدَّد الشيخ تميم على أن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أمريكا وإيران في وقت واحد نظرًا لما تمثله إيران من ثقل إقليمي وإسلامي، لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى، تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة.
فضيحة قطرية لا يسترها عذر الاختراق البليد .. تميم يخطب ود أعداء الأمة ويهاجم الاشقاء
نقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر تصريحات غريبة، خطب فيها ود أعداء الأمة، وهاجم الاشقاء الذين تربطه بهم روابط الدم والجوار والمصير المشترك.
تم الايضاح باختراق موقع الوكالة
المفروض الكلام انتهى
لم يكد يجف الحبر الذى تم بة توقيع بيان الرياض وإذا بملامح التصدع والاختلاف تظهر فى الصف العربى ، كانت بوادر الامر ظاهرة مع بعض الخطابات فى مءوتمر الرياض ، وهو مما يضعف كلمة الأمة امام الطرف الأمريكى
العِلاقَاتُ الإِسْتَرَاتِيْجِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ الأَمْرِيْكيَّةُ هَنْدَسَهَا الأَمِيْرُ وَيُبَرْمِجُهَا المَلِك
أكَّد استقبالُ الرئيس الأميركيِّ دونالد ترمب للأمير محمَّد بن سلمان في 14 مارس 2017م في البيت الأبيض كأوَّل مسؤولٍ عربيٍّ وإسلاميٍّ يلتقيه قوَّةَ العلاقة مع السعوديَّة ودورَها في العالمين العربيِّ والإسلاميِّ، ووُصف اللقاءُ بالحدث الاستثنائيِّ المشيرِ لمكانة الأمير لدى الأوساط الرسميَّة الأمريكيَّة، باعتباره اللقاءَ الرسميَّ العالميِّ الخامس لترمب مشيراً أيضاً لمكانة المملكة ولأدوارها القياديَّة والرياديَّة، وعزَّز اللقاءُ العلاقات السعوديَّة الأميركيَّة لتكونَ أقوى ممَّا مضى؛ ممَّا سيساعد على تطوُّرها إستراتيجيّاً، في ضوءِ تطابق الأهداف ووجهات النظر تجاه قضايا عديدة.
وعبَّر ترمب عن احترامه الكبير للإسلام باعتباره أحد الأديان السماويَّة التي جاءت بمبادئ إنسانيَّة عظيمة، وبدا جليّاً توافقٌ وانسجامٌ بين الرئيس والأمير فأبدى ترمب حماسه لسماع أفكاره وتطلُّعات المملكة فاستدعى مسؤولي إدارته لمشاركته؛ ليؤكِّدا معاً على ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب والسعي لإحداث نقلة نوعيَّة وشراكة إستراتيجيَّة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب تمويلاً وفكراً، وأكَّدت إدارته دعمها لجهود المملكة الدفاعيَّة والأمنيَّة ملتزمةً بإمدادها باحتياجاتها لذلك، لقاءٌ مهَّد لمباحثات رسميَّة تناولت الملفَّات والقضايا ذات الاهتمامات المشتركة، فضلا عن قضايا إقليميَّة وأزماتٍ الشَّرق الأوسط، فأمريكا تدرك أنَّ السعوديَّة مفتاح رئيسٌ لحلِّ كثيرٍ من القضايا السياسيَّة والأمنيَّة الإقليميَّة والدوليَّة.
يتبع ….
وأظهر لقاءُ الرئيس بالأمير توافقاً في وجهات النظر بخصوص الملفِّ الإيرانيِّ مثمِّناً موقف المملكة في ذلك، مشيداً بخطواتها السابقة والحالية تجاه سلوك إيران وتدخُّلاتها في الشؤون الداخليَّة لدول المنطقة، وتناولا الشراكةَ الإستراتيجيَّة الاقتصاديَّة بين دولتيهما وتعزيز التعاون والبحث عن فرص جديدة، وتناول الأمير والرئيس الغداءَ في الصالة العائليَّة للبيت الأبيض كدليل على التَّقارب بينهما، ولم يتضمَّن برتوكول اللِّقاء حضور الصحافيِّين؛ ولكن ترمب طلبهم كدليلٍ على احتفائه بضيفه، وكسر لذلك بروتوكولات لقاءاته مع قادة العالم، علماً أنَّ ترمب أجرى في وقت سابق اتصالاً هاتفيّاً مع الملك سلمان بن عبد العزيز متناولاً التهديدات الإيرانيَّة وأمن اليمن واستقراره.
اتِّصالٌ ولقاءٌ وُصِفَا بأنَّهما عصف ذهنيٌّ إستراتيجيٌّ سعوديٌّ أمريكيٌّ لبحث مستقبل الشراكة الإستراتيجيَّة بين الرياض وواشنطن، ولإعداد خريطة طريق للتَّعامل مع قضايا الشَّرق الأوسط، لإنهاء التنظيمات الإرهابيَّة ولوقف تدخُّلات إيران في الشُّؤون الخليجيَّة والعربيَّة، وللحيلولة دون تمدُّد فكرها الطائفيِّ، فضلاً عن تعزيز التَّحالف السعوديِّ الأمريكيِّ عسكريّاً وأمنيّاً واستخباراتيّاً واستثماريّاً، محادثاتٌ وُصِفَتْ بأنَّها نقطةُ تحوُّل تاريخيَّة في العلاقات الثنائيَّة؛ ولذلك فواشنطن ستلبِّي الاحتياجات العسكريَّة للرياض؛ فقادتها يزورون البيت الأبيض كشركاء حلول وليس كأطراف نزاعات متطلِّعةٍ للدعم والمساعدة.
يتبع …
وأعلن الرئيسُ الأميركيُّ دونالد ترمب بتصريحه من حديقة البيت الأبيض قائلاً: بأنَّ رحلته الخارجيَّة الأولى بصفته رئيساً للولايات المتَّحدة الأمريكيَّة في 23 مايو 2017م ستكون إلى المملكة العربيَّة السعوديَّة، بعدها سيتوجَّه إلى إسرائيل فإلى روما والفاتيكان، وأنَّه سيبدأ باجتماعٍ تاريخيٍّ حقيقيٍّ منطلقاً من السعوديَّة لبناء قاعدةٍ جديدة للتَّعاون لمكافحة الإرهاب؛ زيارةٌ ستكون تاريخيَّة بكلِّ المقاييس؛ حيثُ ستشمل قمَّةً ثنائية سعوديَّة أمريكيَّة فقمَّةً خليجيَّة مع قادة مجلس التعاون الخليجيِّ، فقمَّةً مع قادة دولٍ عربيَّةٍ وإسلاميَّةٍ مشاركة في التَّحالف العسكريِّ الإسلاميِّ لمكافحة الإرهاب، ومنذ اليوم الأول لتنصيبه لوحظ زيادةَ دعمه للتَّحالف العربيِّ بقيادة السعوديَّة لإعادة شرعيَّة اليمن، فاتخذت إدارته خطواتٍ داخل الكونغرس لاستكمال صفقةٍ صواريخ للسعوديَّة، وأنَّه سيرعى نهجاً جديداً للسَّلام في الشرق الأوسط ستكون احتمالات نجاحه مرتفعة.
وأيَّد ترمب إقامة مناطق سوريَّة آمنة، ونقلتْ واس أنَّ الملك سلمان بن عبد العزيز أُطْلِعَ باتصال هاتفيٍّ من الرئيس الأميركيِّ على تفاصيل العمليَّة العسكريَّة الأميركيَّة ضدَّ مطار الشعيرات السوريِّ، فهنَّأه الملكُ على قراره الشجاع الذي يصبُّ في مصلحة المنطقة والعالم، وأنَّ المملكة تؤيِّد العمليَّاتِ العسكريَّة الأمريكيَّة على أهداف عسكريَّة سوريَّة كردٍّ على جرائم النظام السوريِّ باستخدامه الأسلحة الكيميائية ضدَّ المدنيين، وبحثا خلال الاتصال بينهما العلاقات الثنائيَّة واستعرضا أوضاع المنطقة والعالم.
يتبع …
وستحمل زيارة ترمب إلى السعوديَّة مفاجآتٍ اقتصاديَّة، فكلُّ الاحتمالات مفتوحة، فترمب يدرك تأثير سياسات الانفتاح الاقتصاديِّ، بجانب دعمه أهدافاً سياسيَّة بتكوين تحالفات عسكريَّة لمحاربة الإرهاب، فسياسته ستخفض المخاطر الجيوسياسيَّة في المنطقة، وستشجِّع الاستثمار برفعها مستوى فرصه وجاذبيَّته، وأفاد مسؤولو البيت الأبيض بأن جولة الرئيس البادئة بالرياض تهدف للتَّصدِّي لإيران ولداعش؛ بوضع أساسٍ جديد لمحاربة الإرهاب، وسيرسي من السعوديَّة دعائم تحالف جديدٍ لذلك؛ ومنها سيسعى لبناء مستقبل مشرق وعادل للشباب المسلم في بلدانهم، وتوقَّعت إدارة ترمب نتائجَ ملموسة من السعوديَّة في ذلك.
وكشفت صحفٌ أمريكيَّة ما سيتناوله ترمب بلقائه بقادة العالم الإسلاميِّ خلال زيارته السعوديَّة، بمناقشته بنوداً أهمَّها إيجاد حلٍّ طويل الأمد لـلتطرُّف، واتخاذ إجراءاتٍ إضافية لوقف تمويل الإرهاب، ومواجهة نفوذ إيران في المنطقة، وزيادة التعاون الأمنيِّ بين دولها، فلقاؤه بقادة العالم العربيِّ والإسلامي في الرياض سيأتي بعد زياراتٍ لعدد منهم للبيت الأبيض مؤكِّدين له خلالها رغبتهم بالعمل بشكل أوثق مع إدارته لمحاربة التطرُّف والإرهاب، وسيؤكِّد من السعوديَّة نهجَ إدارته الجديد؛ لتُطْوَى صفحة الإدارة الأمريكيَّة السابقة المتسبِّبة بتزايد اضطرابات الشَّرق الأوسط.
فلزيارته للسعوديَّة دلالاتٌ مهمَّة؛ حيثُ تضمُّ أطهر البقاع الإسلاميَّة، ولقاؤه بقادة العالم العربيِّ والإسلاميِّ سيحمل الكثير، وسيرسم ملامح مرحلة لمواجهة التطرّف وعدم الاستقرار في الشَّرق الأوسط، وأكَّد مسؤولو إدارته أنَّ لدى شركاء أمريكا القدرة على إنجاز الكثير في المنطقة، كما…