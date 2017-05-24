في بداية التعامل بطوكيو..

مؤشر نيكي يرتفع 0.84 %

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طوكيوواس

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.

وصعد نيكي 0.84 % مسجلاً 19777.56 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.79 % إلى 1577.56 نقطة.

طوكيو  |  واس
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