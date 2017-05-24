عوالق ترابية على 3 مناطق

يشهد طقس المملكة اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة).

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات ( جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية لمرتفعات منطقة مكة المكرمة، ويكون الطقس شديد الحرارة خلال النهار على منطقة الشرقية.

وبالنسبة لحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.