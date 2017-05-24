رفع حالة التأهب القصوى في بريطانيا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى حالة التأهب القصوى، من خطير إلى حرج، في المملكة المتحدة بعد اعتداء مانشستر الإرهابي الذي وقع أول أمس.

وقالت تيريزا ماي في المؤتمر الصحفي اليوم ” إن إدارة الشرطة طلبت من وزارة الدفاع نشر بعض المجندين المسلحين، وأن التحقيق جار فيما إن كان منفذ هجوم مانشستر منفردًا أو له علاقة بشبكة كبيرة”.

وأضافت أن أفراد الجيش سينتشرون في مواقع ستشهد فعاليات في الأيام المقبلة، مثل الحفلات وخلافها، وسيعملون تحت قيادة ضباط الشرطة.