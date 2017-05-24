معسكر الهلال في النمسا

قررت الإدارة الهلالية اقامت معسكر الفريق الأول في النمسا، استعداداً للموسم المقبل، على أن ينطلق المعسكر في العاشر من شهر يوليو المقبل على أن يستمر لمدة 3 أسابيع.

كما تقرر تجمع اللاعبين بمقر النادي في الرياض قبل 5 أيام من بدء المعسكر الأوروبي، حيث سيتم خلالها إجراء الكشف الطبي على اللاعبين قبل السفر إلى النمسا.

ويُستثى من التجمع بمقر النادي اللاعبون الدوليون نظير تأخُّر بدء إجازتهم مقارنة بزملائهم اللاعبين، لارتباطهم مع المنتخب الأول بمباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018.

من جهةٍ أخرى حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعداً جديداً لمباراة الهلال أمام استقلال إيران في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا والتي ستُقام في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تُقام في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً نظرا لأنها ستُلعب خلال شهر رمضان المبارك.