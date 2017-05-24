نفّذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وتعليم الشرقية والأحساء 140 دورة تدريبية لتعزيز التعايش المجتمعي استفاد منها أكثر من 4300 طالب وطالبة ومعلم وعضو هيئة تدريس، وذلك خلال الربع الأول من عام 2017م.

وتأتي البرامج ضمن خطط المركز في تنفيذ المشروع الوطني ” نسيج ” الذي ينفذ بإشراف ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، الذي يهدف لتعزيز التلاحم من خلال ترسيخ القيم المشتركة خصوصاً عند فئة الشباب وبناء الوعي المجتمعي حول ضرورة حماية النسيج المجتمعي وبناء حصانة ذاتية ضد كل ما يهدد وحدته من أجل الحفاظ على حاضرنا ومستقبلنا.

وفي سبيل ذلك قدّم فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية عدّة حقائب تدريبية تعتمد في تنفيذها على تعزيز التفكير الناقد وترسيخ الوعي بالقيم الوطنية المشتركة كالاعتدال والوسطية والتعايش والوعي والتعاون والاحترام والتراحم وتعتمد في تنفيذها على التعلم النشط والدور الفعال للطلبة في النقاش والعرض والحوار.

كما يتضمن البرنامج مساراً لإعداد ” القادة ” من أجل إعداد قيادات وطنية تسهم في الحفاظ على النسيج الوطني لديها القدرة على تدريب حقيبة نسيج، وقد استفاد 187 شخصاً من برنامج إعداد القادة خلال الربع الأول من عام 2017 شمل أكاديميين وأكاديميات ومعلمون ومعلمات في المنطقة الشرقية.

ويسعى برنامج نسيج في رؤيته خلال عام 2017 إلى تدريب 10 آلاف مستفيد من خلال التعاون مع الجهات الجامعية والتعليمة وغيرها في المنطقة الشرقية.

يذكر أن برنامج “نسيج” يتم بإشراف وتنسيق مع إمارة المنطقة الشرقية منذ انطلاقه، حيث حرص منذ تأسيس البرنامج على تصميم حقائبه بالشكل الأنسب لغرس قيم التسامح والاعتدال والوسطية من أجل تعزيز التلاحم الوطني لاسيما لدى الشباب، كما تابع تنفيذه في مراحله التجريبية، ووجه الإدارات المعنية بالتعاون في تنفيذه.