“أبو الغيط” يدين محاولة اغتيال ولد الشيخ

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، الاعتداء الذي تعرض له موكب المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى اليمن سماعيل ولد الشيخ أحمد عقب خروجه من مطار صنعاء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية محمود عفيفي على أهمية وقف أي أعمال استفزازية أو إجرامية تستهدف النيل من جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وتحقيق التهدئة المطلوبة بما يمهد لعودة الأطراف السياسية في اليمن لطاولة المفاوضات.

وكان موكب ولد الشيخ قد تعرض لإطلاق النار بالقرب من مطار صنعاء الدولي من قبل الحوثيين.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إدانة للحادث إن المبعوث الأممي تعرض لإطلاق النار من قبل عناصر تابعة للانقلابيين .