في خطوة تعزز دور الرؤية الوطنية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرعاية الصحية بالمملكة، وكأول مبادرة فعلية لتحقيق برنامج “ريادة الشركات الوطنية” الذي يستهدف تحفيز 100 شركة وطنية لتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية.

وقعت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية اتفاقية تعاون مع شركة جنرال اليكتريك GE لتطبيق أنظمة رقمية متكاملة في الخدمات الصحية بمستشفيات المملكة، انطلاقاً من تركيز رؤية السعودية 2030 على تحقيق تحول حقيقي ونوعي في قطاع الرعاية الصحية عبر توفير حلول تقنية متطورة تعزز كفاءة الرعاية الصحية بالمملكة.

وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وقام بالتوقيع الأستاذ ناصر بن محمد الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة د.سليمان الحبيب والأستاذ علي صالح المدير العام ورئيس الشؤون التجارية في شركة “جنرال إلكتريك الرقمية”.

وتعد مجموعة د.سليمان الحبيب من أهم المنشآت الصحية الرائدة في مجال الخدمات الطبية الرقمية، إذ إنها دوماً ماتكون صاحبة الريادة والسبق في تطبيق آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الرعاية الصحية، كما أن مستشفياتها تشهد تطبيق حلول تقنية مبتكرة أسهمت كثيراً في رفع معدلات السرعة والدقة والجودة في تقديم الخدمات الصحية للمراجعين، إضافة إلى أن المجموعة لديها خبرات طويلة في مجال التحول نحو المستشفيات الرقمية المتكاملة، إذ إنها تمتلك أول مستشفى رقمي بالشرق الأوسط وهو مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي في مدينة الرياض.

ونوّه الرئيس التنفيذي لمجموعة د.سليمان الحبيب، ناصر الحقباني بالجهود الحكومية المتميزة التي تعزز من دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً حقيقياً وفعّالاً في ترجمة البرامج والمبادرات الخاصة برؤية 2030، مؤكداً أن التحول الرقمي في الرعاية الصحية أصبح أحد الأولويات الاستراتيجية الملّحة التي يجب أن تتضافر جهود كافة الجهات لترجمتها على أرض الواقع، بالشكل الذي يساعد على تحقيق برامج ومبادرات رؤية 2030.

وأعرب الحقباني عن اعتزاز مجموعة د.سليمان الحبيب بأن تكون أحد المؤسسات الصحية الوطنية التي تشارك بفعالية في تحقيق مبادرات وبرامج برنامج التحول الوطني 2020، وبشكل خاص “برنامج ريادة الشركات الوطنية” والذي يعد أحد أهم الممكنات الاستراتيجية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية في مختلف المجالات لتأكيد ريادتها إقليمياً وعالمياً.

فيما عبّر مسئولو شركة جنرال اليكتريك عن اعتزازهم بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الشركة مع مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، باعتبارها أحد أهم الأذرع الاقتصادية الرائدة في مجال الرعاية الصحية بالمملكة ودول الخليج، مؤكدين عزمهم المضي قدماً في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في بلورة حقيقية لرؤية المملكة 2030 وتتوافق مع الرؤى الاستراتيجية لوزراة الصحة في المملكة.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تم توقيعها على هامش منتدى “آفاق وفرص جديدة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية” الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بمدينة بوسطن الأمريكية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتجارة والاستثمار، وبمشاركة أكثر من 450 شخصية من الرؤساء والمدراء التنفيذيين من الجانب الأمريكي ورجال الأعمال السعوديين.