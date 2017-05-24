في إطار الخطوات الهادفة لتلبية تطلعات واحتياجات كافة عملائه، أطلق البنك الأهلي مؤخراً أضخم حملة ترويجية في المملكة لكافة منتجات الأفراد التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة بعنوان “أسبوع العروض التمويلية الهائلة” والتي تتيح لعملائه الحاليين وعملاء الرواتب الجدد فرصة الحصول على التمويل الشخصي والتأجيري والعقاري بمعدل ربح سنوي تنافسي والحصول على تمويل عقاري وتمويل شخصي في نفس الوقت، كما تمنح الحملة بطاقة ائتمانية إسلامية مجانية بالإضافة إلى تخفيض 10% عند استبدال نقاط “لك” على التذاكر والفنادق.

وأشار رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي، حامد فايز، إلى أن هذه الحملة تستهدف دعم وتمويل عملائه لمساعدتهم على قضاء متطلباتهم، كما تأتي انطلاقاً من حرص البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، موضحاً أن البنك الأهلي يعتبر رائداً في مجال تمويل الأفراد، مبيناً أن هذه الحملة تبدأ من 25 مايو الحالي وحتى 4 يونيو. وأضاف إن هذا العرض الترويجي الضخم يُعتبر الأول من نوعه بين العروض التي أطلقتها البنوك في المملكة حيث تهدف هذه الحملة التأكيد على المزايا التي تتمتع بها منتجات تمويل الأفراد.

لافتاً إلى أن الحملة الجديدة تنطلق من حرص البنك على توفير حلول تمويلية مختلفة تُقدم للعملاء مميزات وقيم إضافية استثنائية وفق آليات مرنة وسريعة تتجاوز توقعاتهم.

وقال أن إطلاق مثل هذه البرامج يندرج ضمن جهود البنك نحو تقديم أفضل الخدمات بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية، مؤكداً سعيه الدؤوب لطرح منتجات جديدة مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواكبة متطلبات عملائه.

وحول شروط الاشتراك في تلك الحملة، ذكر سعد العبدلي رئيس إدارة تمويل الأفراد أنها تشتمل على فتح حساب في البنك الأهلي عن طريق أقرب فرع وتحويل الراتب من جهة العمل والحصول على التمويل الشخصي أو التأجيري أو العقاري أو بطاقة الأهلي الائتمانية.

وأبان أن هذه الحملة موجه لجميع عملاء البنك وغيرهم، في الوقت الذي سيتيح فيه المنتج للمستفيدين إمكانية الحصول على التمويل بأقساط ميسرة تناسب دخلهم وإمكاناتهم المادية.

وأختتم حديثه بالتأكيد أن الحملة ليست مخصصة للتمويل الجديد فقط بل تشمل العملاء الراغبين بالحصول على تمويل تكميلي او اضافي أو تحويل المديونية.

وبإمكان العميل السؤال عن تفاصيل الحملة بزيارة أقرب فرع وصالات عرض وكلاء السيارات أو الاتصال على هاتف التسويق المصرفي والمبيعات 1005 244 800.

ومن أهم مزايا تلك الحملة بأنها تتيح للعميل الحصول على مبلغ تمويل عقاري يصل إلى 4 مليون ريال ومدة سداد تصل إلى 30 سنة بمعدل ربح سنوي تنافسي بالإضافة إلى إمكانية التقدم على طلب تمويل شخصي أو تمويل تأجيري بمعدل ربح سنوي تنافسي كما أنها توفر الحصول على منتج “اثنين في واحد” للتمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يُسهم في إتاحة الفرصة للعملاء الذين لديهم تمويل شخصي قائم بالحصول على مبلغ تمويل عقاري أكبر وبأقساط مرنة.