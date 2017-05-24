في إتصال هاتفي..

خادم الحرمين يؤكد وقوف المملكة مع بريطانيا ضد الإرهاب

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جدةواس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا اليوم بدولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي عبر فيه عن استنكار المملكة العربية السعودية وإدانتها بشدة للعمل الإرهابي الشنيع الذي حدث في مانشستر ويتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية، مقدما خالص التعازي والمواساة في ضحايا ذلك العمل الإرهابي ، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الملك سلمان، خلال الاتصال الهاتفي وقوف المملكة مع بريطانيا بكل إمكاناتها في مواجهة الإرهاب.

وقد أعربت دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته، مؤكدة العمل سوياً لمواجهة الإرهاب.

جدة  |  واس
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