أطلقت “هواوي” ثلاثة أجهزة MateBook جديدة خلال حفل أقامته يوم أمس في مدينة برلين الألمانية، لتوسّع بذلك محفظتها المتنوعة من الأجهزة المحمولة المتقدمة.

وبعد النجاح الذي حققته الشركة وتميزها في تقديم أجهزة عالية الجودة مصممة بشكل جميل وأنيق، توفر الأجهزة الثلاثة الجديدة هواوي اكس HUAWEI X وهواوي إي HUAWEI Eوهواوي دي HUAWEI D ابتكارات وميزات تفاعلية جديدة تعيد تعريف المساحة المشتركة التي تجمع بين مزايا الأجهزة المتحركة وتقنيات الكومبيوتر الشخصي.

وتواصل هواوي ترسيخ سجلها المتميز في تقديم أجهزة استهلاكية راقية في السوق مع الإعلان عن السلسلة الجديدة والتي تشكل تجسيداً مثالياً لالتزام الشركة بعنصر الابتكار.

وبالنسبة للمستخدمين كثيري التنقل والذين يضطرون إلى التنقل بصورة دائمة بين المنزل والعمل، تقدم هذه الأجهزة تجربة متكاملة للاستخدام أثناء التنقل وتمكّن الناس من البقاء على اتصال بالجميع والاطلاع بشكل مستمر على كل ما يهمهم. فيما يلي أبرز المزايا الرئيسية:

• هواوي اكس: جهاز لوحي بدون مروحة ذو تصميم فعال وأنيق، تبلغ نسبة شاشة العرض إلى جسم الجهاز 88% ويتميز بحواف بقياس 4.4 ملم وشاشة عرض بقياس 13 بوصة ومعالج إنتل i7 أو i5 (Intel Core i5 or i7) من الجيل السابع ونظام صوت “دولبي أتموس” وزر تشغيل مبتكر يتعرف على بصمة اليد مع رقاقة مشفرة مستقلة

• هواوي إي: جهاز لوحي أنيق “2 في 1″ تبلغ فيه نسبة شاشة العرض إلى جسم الجهاز 84 % ويتميز بلوحة مفاتيح “فوليو” الجديدة مع زاوية قابلة للتعديل يمكن أن تصل إلى 160 درجة، ومعالج الجيل السابع من إنتلi5 أوام3 (Intel Core i5 or m3) وشاشة عرض تعمل باللمس بدقة 2k

• هواوي دي: جهاز لوحي تفاعلي بشاشة 15.6 بوصة وتبلغ نسبة شاشة العرض إلى جسم الجهاز 83% وزاوية العرض 178 درجة، مع معالج إنتل من الجيل السابع i7 أو i5 Intel Core i7 or i5) (وقدرة رسومات تصل في بعض الأجهزة إلى NVIDIA GeForce 940MX ونظام صوت “دولبي أتموس”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين ريتشارد يو: “نكثف في هواوي جهودنا لإحراز تقدم وتقديم ابتكارات جديدة في السوق تلهم الناس على التخيل واستكشاف التقنيات القادمة. ولعل المجموعة الجديدة من الأجهزة اللوحية الرائدة والمتميزة والأنيقة تشكل انعكاساً لهذه الجهود.

وبالإضافة إلى التصميم الرائع والأداء المتميز، فإن هواوي إكس و دي تعد أول أجهزة تتميز بنظام الصوت دولبي أتموس الرائع. وتعد الأجهزة الثلاثة الجديدة هواوي إكس ودي وإي الإضافة المثالية لمجموعة هواتفنا الذكية، والملبوسات التقنية وحلول إنترنت الأشياء، حيث تلبي رؤية المستخدمين لعالم رقمي متصل بالكامل”.

مجموعة مؤلفة من ثلاثة أجهزة: أسلوب متميز وقدرات عالية للتنقل والاتصال العالمي

أبصر جهاز هواوي إكس النور لتوفير تجربة فريدة وغير مسبوقة تجمع بين الكثير من الميزات الاستثنائية بما يلبي احتياجات المستهلكين للحصول على جهاز فعال وأنيق.

وتبلغ نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز 88% ويتميز بحواف بسماكة 4.4 ملم وتتمتع شاشته بنسبة عرض رائعة تبلغ 3:2 لتقدم للمستخدمين تجربة عرض أفضل. ومن خلال تقنية هواوي Space Cooling Technology، تم وضع مادة Microencapsulated Phase Change والتي تستخدم عادة في مجال الفضاء، على الكومبيوترات لأول مرة، الأمر الذي يجعل هواوي إكس كومبيوترا بدون مروحة مع شاشة بقطر 13 بوصة ومعالجات سريعة تصل إلى الجيل السابع من إنتل i7 أو (Intel Core i5 or i7). ويتوفر هواوي إكس في ثلاثة ألوان: الذهبي الراقي والرمادي الفضائي والذهبي الوردي.

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا الجهاز بشاشة عرض بدقة 2k مصنوعة من زجاج “كورنينج غوريلا غلاس” ويدعم تقنية راحة العين. ويضم الجهاز أيضاً بطارية بقدرة 41.4 واط في الساعة، كما يعد أول كومبيوتر شخصي يتميز بنظام الصوت دولبي أتموس وسماعات مصممة بالتعاون مع دولبي أيضاً.

ولن يستمتع المستخدمون بتجربة الصوت المحيطي فحسب ولكن بأداء صوتي غامر ومتميز وللمرة الأولى على الإطلاق على كومبيوتر، من خلال سماعات مدمجة في الجهاز. وفي هذا الصدد، قال جايلز بيكر، نائب الرئيس الأول، في مختبرات دولبي: “نحن سعداء بشراكتنا مع هواوي لإطلاق نظام دولبي أتموس الصوتي للعالم. ويمكنني القول أنه ليس نظاما صوتيا تقليديا كسائر أنظمة الصوت الخاصة بالكومبيوترات المحمولة، حيث بذلنا جهوداً كبيرة لتصميم حل متكامل وضمان المواءمة بشكل غير مسبوق بين الأجهزة والبرمجيات. النتيجة هي تجربة صوتية غامرة تخطف الأنفاس ونحن فخورون جداً بهذا الإنجاز”.

ونجحت هواوي من خلال جهاز هواوي إكس في نقل تقنية بصمات الأصابع الخاصة بالهاتف الذكي إلى الكومبيوتر ودمج مستشعر بصمات الأصابع وزر التشغيل في كومبيوتر يعمل بنظام ويندوز.

ويدعم الجهاز ميزة “ويندوز هيلو” الجديدة في ويندوز 10، مما يسمح للمستخدمين بالدخول إلى “إكس” من خلال البصمة وبلمسة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يسهل برنامج MateBook Manager المدمج في الجهاز الاتصال الفعال بين هواتف هواوي الذكية وجهاز “ميت بوك”.

ويعد جهاز هواوي إي الجيل القادم من أجهزة هواوي 2 في 1، ويتميز بتصاميم عصرية ومطورة، بما في ذلك لوحة مفاتيح فوليو مع مسند قابل للتعديل بزوايا تصل إلى 160 درجة. ويتوفر الجهاز باللون الأزرق والبني والزهري، وتم خفض عدد دبابيس Pogo pins على لوحة المفاتيح من سبعة إلى ثلاثة، مما يحسن وضعية الالتحام مقارنة بالجيل السابق. وتعمل أجهزة هواوي إي بمعالجات الجيل السابع من إنتل Intel Core i5 .

وبالإضافة إلى تجربة الفيديو المذهلة على الجهاز المحمول، يدعم الجهاز تجربة صوتية متقدمة مع تقنية دولبي أوديو بريميوم. كما يتميز ببطارية بقدرة 33.7 واط في الساعة ويستخدم رقاقة مستقلة ومشفرة لمصادقة بصمات الأصابع، مما يوفر أعلى مستويات الأمن والخصوصية. وتم تجهيز جهاز هواوي إي بملحقات متنوعة منها منصة MateDock 2 متعددة الوظائف وقلم MatePen.

أما جهاز هواوي دي فهو جهاز لوحي بشاشة يبلغ قطرها 15.6بوصة وبسمك 16.9 ملم مع حواف بقياس 6.2 ملم. ويعد الجهاز خياراً مميزاً لاستخدامات الوسائط المتعددة إذ يتمتع بزاوية عرض كبيرة تبلغ 178 درجة وتبلغ نسبة شاشة العرض إلى جسم الجهاز 83%. وصقل الجهاز من الألمنيوم، وهو متوفر بثلاثة ألوان: الرمادي والذهبي والأزرق. ويتميز بلوحة مفاتيح chiclet بالحجم الكامل ونظام الصوت دولبي أتموس مع مكبرات صوت صممت بالتعاون مع دولبي.

ومع معالج الجيل السابع من إنتل Intel Core i7 or i5، تتميز بعض النماذج المحددة من جهاز هواوي دي أيضاً برقاقة الرسومات NVIDIA GeForce 940 مع ذاكرة فيديو GDDR5 2 غيغابايت للألعاب.

ويمكن من خلال بطاريته التي تبلغ قدرتها 43.3 واط في الساعة الاستمتاع بتجربة ترفيهية قوية وموثوقة. ويأتي جهاز هواوي دي مجهزاً بنظام ويندوز 10 مسبق التثبيت لمساعدة المستخدمين على تعزيز إنتاجيتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الجهاز المساعد الرقمي الشخصي لمايكروسوفت المسمى كورتانا، والذي يدير المواعيد ويقوم بالتصفح للحصول على المعلومات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

الأسعار (عالميا)

السعر المواصفات الجهاز

يورو1399 i5/8GB/256GB SSD HUAWEI MateBook X

يورو1599 i5/8GB/512GB SSD

يورو1699 i7/8GB/512GB SSD

يورو999 m3/4GB/128GB SSD HUAWEI MateBook E

يورو 1199 i5/4GB/256GB SSD

يورو 1299 i5/8GB/256GB SSD

يورو 799 i5/8GB/1TB HDD/NV 940 MX HUAWEI MateBook D

يورو 899 i5/8GB/128GB SSD+1TB HDD/NV 940MX

يورو 999 i7/8GB/128GB SSD+1TB HDD/NV 940MX

