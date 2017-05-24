افتتاح عيادات لغسيل الكلوي في محايل عسير

أعلنت دافيتا للرعاية الصحية بالكلى أحد فروع شركة دافيتا، عن افتتاحها عيادتها للغسيل الكلوي في منطقة محايل عسير.

وستوفر عيادة دافيتا للرعاية الصحية بالكلى خدمة الغسيل الكلوي لـ 140 مريض حيث تم افتتاح عيادة دافيتا في محايل بحضور العديد من المسؤولين من وزارة الصحة يتقدمهم المدير العام للشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد الهبدان والمدير الإقليمي للجنة الوطنية لمرضى الكلى الدكتور عبدالله مزلف، ومدير مستشفى محايل العام الدكتور محمد زيد.

وأفاد المدير الطبي لدافيتا السعودية، الدكتور عبدالكريم السويدا:” نسعى لاستمرارية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والمرتكزه على مرضى الكلى في المملكة العربية السعودية”، وقد أضاف قائلا:” إن افتتاح عيادة دافيتا في منطقة محايل أتاحت لنا الفرصة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة بشكل أفضل للمرضى في المنطقة الجنوبية من المملكة”

الجدير بالذكر أن عيادة دافيتا للغسيل الكلوي في منطقة محايل هي العيادة الـ 18 التي تم افتتاحها من قبل دافيتا في المملكة وذلك ضمن الشراكة المبرمة مع وزارة الصحة السعودية.