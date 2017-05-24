هيونداي تقدم معاينة مجانية لسياراتها

تضافرت جهود الموزّعين الرسميين الثلاثة لشركة هيونداي للسيارات في المملكة العربية السعودية “المجدوعي للسيارات” و “محمد يوسف ناغي للسيارات” و “شركة الوعلان التجارية”، لتقديم معاينة مجانية لسيارات هيونداي في كافة أنحاء المملكة، قبيل حلول فصل الصيف.

ويتضمَّن عرض فحص “ما قبل الصيانة الدورية” الترويجي، فحصاً شاملاً لعناصر السيارة الرئيسية بما فيها مكيّف الهواء بالإضافة إلى حسم بنسبة 20 بالمئة على ثمن قطع الغيار وكلفة اليد العاملة عند إجراء أيّ أعمال صيانة أوإصلاح. كما يحصل العملاء بموجب هذا العرض على هدايا حصرية.

تدرك هيونداي تماماً مستوى الضغوطات الهائلة التي تتعرّض لها السيارات، وبالأخصّ مكيفات الهواء، في فصل الصيف بالمنطقة. وبما أنّ هيونداي تولي أهمية كبرى لتأمين معايير عالية من الجودة والاعتمادية في سياراتها، تم إطلاق حملة خدمة “ما قبل الصيانة الدورية” بالتعاون مع شركائنا في المملكة لكي نضمن الحفاظ على أعلى مستويات الراحة التي لطالما اعتاد عليها عملاء هيونداي خصوصاً في هذا الوقت من العام.

وتسعى هيونداي من خلال مثل هذه الحملات إلى التأكيد على حرصها الدائم على سلامة وراحة عملائها، ونسلط الضوء على الأهمية البالغة لاستخدام قطع الغيار الأصلية المعتمدة، والمتوفرة لدى شركائنا في المملكة، نظراً للدور الذي تلعبه في المحافظة على السيارة بأحسن حال، وتجنب المخاطرة باستخدام القطع التجارية المقلدة للحفاظ على أمان وسلامة السائقين ومستخدمي الطريق معاً.

ويُعتبر عرض خدمة “ما قبل الصيانة الدورية” امتداداً للصيانة الدورية المُعتادة التي تُجرى على سيارات هيونداي. وهو يعكس التزام الشركة بتوفير أفضل معايير من الخدمة بعد البيع في السوق، خاصة وأنّ صانع السيارات الكوري معروف بتصميمه على دعم مُنتجاته عالية الجودة بكفالة وثمن قطع غيار وكلفة خدمة أفضل من المتوسّط العام في السوق. كما تحرص هيونداي على تأمين الصيانة وأعمال الإصلاح اللازمة لسياراتها عبر شبكة واسعة من الموزّعين وورش الصيانة المنتشرة في مواقع إستراتيجية يسهل الوصول إليها.

وبما أنّ الشركة تؤمن أنّ العميل الراضي عن سيارته سيختار الطراز التالي من الشركة ذاتها، فإنها تواظب على الاستثمار في ضمان جودة سياراتها وأسلوب صناعتها وتبذل الكثير من الجهود للمحافظة على رضى عملائها أثناء فترة امتلاك للسيارة.

ومن البديهي أن تعتمد تلك الفلسفة في السوق السعودي، حيث تتفوّق هيونداي على منافسيها باستمرار نظراً لقدرتها على تلبية شتّى متطلبات العملاء السعوديين والتعامل بجدارة مع الظروف المناخية القاهرة من دون صعوبة تُذكر.”