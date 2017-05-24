5 أقساط مجانية وبدون دفعة أولي من أوتوستار

أطلقت شركة السيارات العمومية “أوتوستار” أحدث عروضها على مجموعة من السيارات الجديدة من مختلف موديلات سيارات نيسان وتويوتا وكيا وهيونداي بأسعارٍ مميزة، وباقات خدماتٍ فريدة،بالتعاون مع شركة اليسر للإجارة والتمويل.

العرض الجديد سيستمر حتى نهاية يونيو2017 أو حتى نفاذ الكمية، وتشمل خدمة المساعدة على الطريق لمدة عامٍ واحد، وخدمة الضمان الممدد لمدة 3 سنوات اللتان تقدمان عبر شركاء أوتوستار من الشركات المتخصصة في هذين المجالين.

يأتي هذا العرض المميزبدفعة 100 ريال شهرياً حتى نهاية العام 2017، حيث يبدأ سداد القسط الأول في 1/8/2017 حتى نهاية العام، وتكون الأقساط الخمسة الأولى خلال هذه الفترة بحسب نوع السيارة المختارة مقدمة من شركة أوتوستار بحيث يبدأ العميل بسداد القسط فعلياً ابتداءً من عام 2018 ويخصم ما تم سداده من قبل العميل من دفعات شهرية بمبلغ 100 خلال 2017 من قيمة قسط شهر يناير 2018.

وأوضح المدير العام بشركة أوتوستار، رامي حنقير، أن العرض الجديد الذي تم تدشينه مؤخراً يؤكد على سعي أوتوستار لتكون الرائدة في قطاع السيارات السعودي،عبر توفير أفضل المركبات بأفضل الأسعار والمزايا،ودعمها بكل تسهيلات الشراء والتمويل التي تساعد العملاء على اقتناء السيارات التي يتطلعون إليها.

وبيّن؛ رامي أن العرض الجديد هي على كمية محدودة من السيارات الجديدة، مشيراً إلى أن جميع عملاء أوتوستار يحصلون على خدمات متميزة بعد البيع عن طريق مختلف الشركات المتميزة في مجالات الصيانة والإصلاح والخدمات السريعة.

كما تتميز “أوتوستار”بموقعها الالكتروني بشكله الجديد حيث يحتوي على جميع المعلومات والتفاصيل التي يحتاجها العملاء معرفتها حول باقة متنوعة من السيارات الجديدة التي توفرها “أوتوستار”،بالإضاقة يقدم الموقع ميزة حاسبة التمويل من شركة اليسر للإجارة والتمويل لسهولة معرفة التفاصيل المالية التي تناسب كل عميل بحسب احتياجه.

وتُعد “أوتوستار” في الوقت الحالي أكبر شركة مستقلة لبيع السيارات في المملكة العربية السعودية فضلاً عن كونها الأسرع نمواً،حيث يعتبرها العملاء متجراً كبيراً يعرض مختلف أنواع السيارات وتتواجد في مختلف مناطق المملكة لتعزيز سبل تواصلها بشكل مستمر مع عملائها وتوفر لهم أفضل الخدمات التي يحتاجونها.