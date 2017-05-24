خيمة كمبينسكي الرمضانية.. وجهة الصائمين الاستثنائية

ابتهاجاً بالشهر الفضيل، واحتفالاً بزواره؛ افتتح فندق برج رافال كمبينسكي خيمته الرمضانية لهذا العام، والتي جاءت في حلّة جديدة كلياً عمّا كانت عليه في السنوات السابقة، فهي من جهةٍ تحمل الأصالة والعراقة التراثية، ومن جهة أخرى تُلبّي متطلبات الحداثة والعصرية.

وتتسع الخيمة التي تم تشييدها خصيصاً لشهر رمضان المبارك على مساحة 2000 متراً مربعاً لحوالي 800 زائر؛ سينعمون عند دخولهم لهذه الخيمة بأجواءٍ فيها من السحر والاستثنائية الشيء الكثير، فمن جانب سيتذوقون أشهى المأكولات السعودية والعربية والعالمية في بوفيه مفتوح، يتضمن قائمة طعام متنوعة، إضافة لكمية كبيرة من الحلويات الشرقية والغربية، علاوة على المشروبات الطازجة والمعدة بشكل خاص في هذا الشهر المبارك.

وأوضح المدير العام للفندق، خوان أوريبي، بأنه بالاعتماد على الثقافة العامة لعلامتنا التجارية، وانطلاقاً من مفهومنا القاضي بمنح زوارنا خدمات الضيافة بالجودة والرفاهية والفخامة المطلوبة، فقد ارتأينا توسيع هذه الثقافة في المملكة العربية السعودية، عبر تقديمنا لهذه الخيمة المصممة بطراز عربي أصيل.

ويضيف السيد أوريبي: “في شهر رمضان المبارك الجميع مدعوون لتناول طعام الإفطار والسحور في فندق برج رافال كمبينسكي، مع عائلاتهم وأصدقائهم، ونحن نعدكم بأن يُقدّم فريق العمل في الفندق أروع الأجواء وأحلى البرامج وأعلى مستويات الترفيه لكم ولأطفالكم”.

وفي هذا العام ستوفر خيمة برج رافال كمبينسكي جناحاً مخصصاً للأطفال؛ الذين سيحظون بفرصة تجربة التلوين والرسم على الوجه، وقراءة الكتب المتنوعة، والاستمتاع بالألعاب الذكية، ومشاهدة الأفلام الكرتونية، وبالنسبة للعوائل يمكن أن يحصلوا على الخصوصية بمناطق منفصلة ومستقلة لتناول طعامهم براحة كاملة، ناهيك عن إمكانية مشاهدة إعداد بعض المأكولات بشكلٍ مباشر مع الطهاة.

وأكد مدير التسويق والمبيعات في فندق برج رافال كمبينسكي، معتز التابعي، على أن “الفندق لم يغفل وجبة السحور، التي ستُقدّم يومياً في مطعم تورا العثماني الواقع في الطابق الرابع يومياً من الساعة العاشرة مساءً حتى الثالثة فجراً، في مزيج حقيقي بين الخدمة الأوروبية الفاخرة والضيافة العربية الأصيلة، مع أفخر وأجود الأطباق”.

أما بالنسبة للراغبين في الإقامة بالفندق خلال شهر رمضان، فيمكنهم الاستفادة من باقة الإقامة الشاملة للإفطار في خيمة كمبينسكي الرمضانية، في خطوةٍ مميزة تنم عن كرم الضيافة التي تتمتع بها هذه العلامة التجارية.

الجدير بالذكر أن خيمة فندق كمبينسكي الرمضانية ستكون برعاية: شركة نيسان السعودية، شركة بيلا قيت، شركة البخور الذكي.

ويشار إلى أن فندق برج رافال كمبينسكي قد فاز بجائزة أفضل فندق في السعودية وأفضل فندق في السعودية في فئة الشقق الفندقية من قبل جوائز السفر العالمية 2016.

ويتكون الفندق من 70 طابقاً تحتوي على 349 غرفة وشقة فندقية كما يحتوي على تشكيلة من المطاعم والمقاهي العالمية المناسبة لجميع الأذواق.