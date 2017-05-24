القطاع غير الربحي يضع إستراتيجية تتواءم مع رؤية المملكة 2030م

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض “ملتقى القطاع غير الربحي بمنطقة الرياض ” تحت شعار: ” من الرعوية إلى التنموية ” وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق الرياض انتركونتننتال امتد لأكثر من 5 ساعات برعاية وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني بحضور الوكيل المساعد للتنمية سميّر العتيبي ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي ومساعد المدير العام للتنميه فهد الجنيدل ورؤساء ورئيسات وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية والمهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي.

ويهدف الملتقي الذي رعته ” سابك “، للتواصل مع الجمعيات والمؤسسات ولجان التنمية الأهلية ومنظمات القطاع غيـر الربـحي ” القطاع الثالث ” الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز تنمية المجتمع، وتعريف منسوبيها بمبادرات وكالة التنمية بما يتعلق ببرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وفيما يخص نظام الحوكمة، وتطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع غير الربحي، ونظام المنح في القطاع، ولتطوير أساليب العمل الخيري والتنموي وفق منهجية واضحة المعالم تسهم في تحقيق الأهداف وتلبية الطموحات، وتنقل العمل الخيري والتنموي إلى العمل المؤسسي الموجه للمستفيدين بشكل مباشر وفعال. وتخلل الملتقى العديد من الكلمات التعريفية، والمناقشات المتعلقة بالهدف من إقامته.

وقال مدير عام فرع عمل وتنمية الرياض يوسف السيالي: إن الوزارة لها العديد من المبادرات والاستراتيجيات ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والموجه عديد منها لتنمية القطاع غير الربحي، وتفعيل دوره في التحول من العمل الرعوي إلى العمل التنموي.

فيما القى الدكتور الديني كلمة عن استراتيجيات ومؤشرات التحول، كما تحدث عبدالله العباد عن مشروع حوكمة الجمعيات الاهلية ، وتحدث عبدالعزيز الشمري عن إطار المنح الجديد للوزارة.

وتحدث عدد من ممثلي المؤسسات المانحه عن برامج مؤسساتهم، في حين تطرق عبدالرحمن الرشود لبناء قدرات القوى العاملة في القطاع غير الربحي ، وتحدث اخيرا ادهم قاري عن مبادرات تمكين العمل التطوعي.

وأتيحت الفرصة في الملتقى لعدد من المؤسسات المانحة لعرض برامجها وخدماتها لدعم القطاعات غير الربحية في تنمية المجتمع.

وفي ختام الملتقى اجاب وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني والوكيل المساعد سميّر العتيبي عن اسئلة واستفسارات الحاضرين المتعلقة بمحاور الملتقى.