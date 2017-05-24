F5 نتوركس تطرح خدمات التطبيقات الخاصة بالبيئات متعددة السحابة

أعلنت شركة F5 نتوركس خلال فعاليات مؤتمرها السنوي الخاص بشركاء وعملاء أجيليتي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن طرحها لعروض صممت خصيصاً لتوفير خدمات التطبيقات المتكاملة ضمن بيئات متعددة السحابة، ما يتيح للشركات مستوى أعلى من المرونة في عمليات النشر، ومستوى أمني أكثر فعالية، وسرعة أكبر في وصول المنتج إلى السوق.

ويظهر تقرير حالة تسليم التطبيقات 2017 من F5 أنه وعلى الرغم تنامي عدد العملاء المتجهين نحو اعتماد البنى التحتية السحابية، حيث لا يزال الكثير يختارون الاستثمار بالتقنيات متعددة السحابة، حيث أفاد 86 في المائة من المستطلعين إلى التزامهم بالبنى متعددة السحابة.

وأشار التقارير إلى أن 20 % منهم أن أكثر من نصف تطبيقاتهم تعمل ضمن البيئات السحابية العامة و الخاصة خلال هذا العام.

وفي ظل هذا التحرك للاستفادة من البيئات متعددة السحابة، غالباً ما تظهر العوائق غير المتوقعة، فعملية نشر التطبيقات على امتداد المنصات متعددة السحابة تخلق تحديات جديدة على صعيد إدارة خدمات التطبيقات.

كما أن السياسات الأمنية غير المتكاملة تخلق العديد من المخاطر على صعيد الامتثال، بالإضافة إلى أن البنى متعددة السحابة تمثل ضغطاً إضافياً على الفجوات الحالية التي تعاني منها مهارات تقنية المعلومات، ما يحد من العوائد المجنية لقيمة السحابة.

وقال نائب الرئيس الأول لقسم إدارة وتسويق المنتجات لدى شركة F5 سانجيتا أناند “يتنامى اختيار العملاء لنشر التطبيقات ضمن البيئات متعددة السحابة، العامة منها والخاصة، وذلك ضمن مرافق مشتركة وفي مراكز البيانات الخاصة بهم، إلا أنهم يواجهون صعوبات في إدارة بيئات التطوير المختلفة، ومجموعات الأدوات، وتقنيات المزامنة”.

توسيع نطاق الوصول إلى التطبيقات والسحابة

خلال شهر نوفمبر، طرحت شركة F5 رؤيتها الخاصة بدعم خدمات التطبيقات الذكية ضمن السحابة، وذلك ضمن معايير الاستقرار، والأمان، والأداء المرتقبة من قبل العملاء. واليوم، فإننا نستند على هذا الأساس من أجل توفير حلول الخدمات متعددة المنصات ومتعددة السحابة على نطاق واسع، التي من شأنها جعل أداء التطبيقات أكثر سرعةً، وذكاًء، وأماناً.

وأوضح المحلل الرئيسي لدى شركة ZK للأبحاث زيوس كيرافالا : بأنه “بدأ المدراء التنفيذيون في مجال الأعمال بالاعتماد بصورة كبيرة على الحلول السحابية لدعم جهودهم في مجال التحول الرقمي، لكن وفي كثير من الأحيان يكون الاعتماد على سحابة واحدة غير كاف لتوفير مرونة ملموسة في الأعمال.

وأضاف: ولسوء الحظ فإن بيئات العمل التي تعتمد على السحابة المتعددة معقّدة مما يفرض على مدراء تقنية المعلومات بذل جهود للحدّ من هذه التعقيدات. إلا أن حلول السحابة المتعددة من F5 تمكّن أقسام تقنية المعلومات من توفير خدمات التطبيقات بصورة آمنة ومستقرّة في أي بيئة لتحقيق السرعة في الأعمال”.