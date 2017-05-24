أمين الشرقية يرأس اجتماع اللجنة العقارية بغرفة الشرقية

عقدت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية اليوم اجتماعاً بمقر وكالة التعمير والمشاريع بالدمام التابعة لأمانة الشرقية برئاسة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بحضور رئيس اللجنة العقارية وعضو لجنة الإسكان الدكتور بسام محمد بودي وأعضاء اللجنة، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ومدير التخطيط العمراني بالأمانة المهندس ثائر الدليجان.

وناقش الاجتماع موضوع تذليل عقبات التطوير العقاري حيث قدمت أمانة المنطقة الشرقية عرض مرئي تضمن استعراض المخطط الاستراتيجي الشامل لحاضرة الدمام واللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاقات العمرانية حتى عام 1450هـ، وآلية اعتماد المخططات الخاصة ومبادرة آلية تنفيذ المباني بالتزامن مع تطوير المخططات.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة منها قيام أمانة المنطقة الشرقية لإعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة لحاضرة الدمام، ورؤية أمانة المنطقة الشرقية لاتجاهات التطوير والتنمية في المنطقة الشرقية وفق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والعمل على تنسيق الجهود لتحقيق ذلك.

وفي ختام الاجتماع ناقش الحضور مواضيع الأراضي الخارجة عن الخدمة بسبب محجوزات شركة أرامكو السعودية، وإمكانية الاستفادة منها من خلال آلية معينة بحثها الحضور بصورة أولية.