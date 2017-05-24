التدريب التقني يطلق مشروع البرامج التدريبية المساندة

تطلق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في 2 رمضان المقبل مشروع البرامج التدريبية المساندة لمدربي الكليات التقنية والمتدربين من الجنسين، والذي سيستمر ثلاثة أسابيع في جميع الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية ومعاهد تدريب السجون ومعاهد العمارة والتشييد.

ويتم تنفيذ البرامج المساندة بعد نهاية الفصل التدريبي الثاني، حيث يتاح التدريب للمتدربين والمتدربات إلكترونياً من منصة البلاك بورد، لتأهيلهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، من خلال برامج تدريبية روعي فيها احتياج قطاعات التوظيف، وتطوير المهارات الحياتية للفرد.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني، أن البرامج التدريبية المساندة تهدف إلى تشجيع المتدربين والمتدربات على تطوير مهاراتهم في عدد من المجالات ذات الصلة بالشهادات الاحترافية، ومهارات الاتصال، وزيادة الاعمال، وتطوير الذات، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من البرامج التي تصقل مهارات المتدربين والمتدربات. ويمكن للمتدربين والمتدربات المقيدين ببرامج المؤسسة المختلفة التسجيل على البوابة الالكترونية للبرامج، والاستفادة من المحتوى الإلكتروني لتلك البرامج.

وبين أن المتدربين سيحصلون على شهادات بعد اجتياز المسجلين لتلك البرامج تضاف إلى سيرته الذاتية، وهو ما يعـد فرصة وميزة للمتدربين بالحصول على دورات نوعية ومطلوبة ومعتمدة وتقدم مجاناً، مشيراً إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية للمتدربين والمتدربات من خلال وسائل التواصل المختلفة للتعريف بآلية التسجيل والبرامج التدريبية التي سيتم إدراجها على البوابة الالكترونية.