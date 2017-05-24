مصر تحجب 21 موقعاً إلكترونياً قطرياً

حجبت السلطات المصرية، مساء اليوم، 21 موقعًا إلكترونيًا مواليًا لقطر، لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، أبرزها المواقع الإلكترونية لقناة الجزيرة، وفقاً لـ “العربية نت”.

وتأتي هذه الإجراءات ردًا على تصريحات أصدرها أمس الثلاثاء، أمير قطر نقلتها وكالة الأنباء القطرية “قنا”، ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث في البحرين.

وفي وقت سابق، حجبت المملكة موقع قناة الجزيرة التابع لقطر وحجبت بث الفضائية نفسها التي داومت على بث الأكاذيب والفتن. كما حجبت دولة الإمارات العربية المتحدة كافة المواقع الإعلامية القطرية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية” (قنا) تصريحات تميم بن حمد، والتي هاجم فيها بعض الدول العربية وزعم أنها تحاول زعزعة استقرار دولته، وبعد حالة من الغضب العربي والعالمي بسبب تصريحاته، تراجعت قطر عنها زاعمًة أن هناك اختراق وقع للوكالة، وهو ما نفاه خبراء تقنيين.