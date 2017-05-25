حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي لقب “يوروبا ليغ”، بفوزه في المباراة النهائية على أياكس أمستردام الهولندي بهدفين مقابل لا شئ، مساء اليوم، على ملعب “فريندز أرينا” في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأحرز هدفيّ مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، في الدقيقة 18، وهنريك مخيتريان في الدقيقة 48.

وقدم مانشستر يونايتد أداءً متوازنًا في الناحيتين الدفاعية والهجومية، لينهي أحلام أياكس الذي لعب بتشكيلة من اللاعبين الشبان الطامحين بإحداث مفاجأة.

وتأهل مانشستر يونايتد بهذا الإنجاز، للعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما غاب عنها هذا الموسم، وهو الهدف الذي وضعه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو نصب عينيه في موسمه الأول مع الفريق.

وفاز مورينيو بثاني ألقابه في مسابقة الدوري الأوروبي، بعدما كان فاز باللقب للمرة الأولى في الموسم 2002-2003، عندما كان مدربا لمواطنه بورتو.

وكان لقب الدوري الأوروبي الوحيد الذي ينقص خزانة مانشستر يونايتد، حيث سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا وبطولة الأندية الأوروبية أبطال الكأس، وكأس السوبر الأوروبي، دون أن يتمكن من إحراز لقب المسابقة التي كانت تسمى سابقا بكأس الاتحاد الأوروبي.