قيادات الأحزاب الدينية في مؤتمر لاهور: الاتحاد خلف السعودية ضرورة .. ووضع حد للنوايا العدوانية ضد العرب واجب

أكد قادة الجماعات والأحزاب الدينية في مؤتمر “وحدة الأمة” الذي عقد في مدينة لاهور الباكستانية على ضرورة وقوف الدول الاسلامية صفا واحدا ضد الاٍرهاب، والاتحاد خلف القيادة السعودية لإيجاد حل للقضية السورية واليمنية، معلنين رفضهم للتدخلات الإيرانية في الدول العربية ودعمها الجماعات الإرهابية. وشددوا على ضرورة وضع حد للنوايا العدوانية ضد العرب.

وقال القيادي في جمعية أهل الحديث المركزي الشيخ ابتسام إلهي ظهير على في ختام مؤتمر وحدة الأمة في مدينة لاهور الباكستانية إن مكة المكرمة والمدينة المنورة هي مركز وحدة المسلمين، وفيها أهم الأماكن المقدسة، مؤكدا على أن باكستان مستعدة للدفاع عنها، وأن جميع الأحزاب والجماعات الدينية في باكستان متحدة ضد الإرهاب والتطرف.

وفي السياق ذاته، ذهب الأمين العام لجمعية علماء الإسلام السيد عاصم مخدوم إلى أن الإسلام يلزم المسلمين بصيانة حقوق غير المسلمين كاملة، وإن الحقوق التي منحها الإسلام لغير المسلمين لايمنحها أي دين لأتباع الديانات الأخرى.

وبين الأمين العام لمجلس علماء باكستان الشيخ عبد الحميد وتو، أن مجلس علماء باكستان يبذل كافة الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقال “أن تحويل الخلاف بين العرب وإيران إلى خلاف بين الشيعة والسنة هو وسيلة لتقسيم الأمة”.

وركز نائب رئيس وفاق المساجد الباكستانية الشيخ عبد القيوم على أن الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين هي مهمة جميع المسلمين، وأن على جميع الأمة المسلمة أن تتحد لوضع حد للنوايا العدوانية ضد الدول العربية، مشيدا باتحاد 56 دولة خلف القيادة السعودية والتي وصفها بـ “علامة من علامات وحدة الأمة”.

وطالب رئيس مجلس علماء باكستان الحافظ محمد طاهر محمود أشرفي أثناء خطابه إيران، بالكف عن التدخل في شؤون الدول العربية قائلا “تدخلات إيران هي السبب الأساسي للمصائب في الأمة الإسلامية”.

ورأى أنه على إيران أن تسلك سبيل المفاوضات والانسحاب من سوريا والعراق واليمن، مؤكدا على أن الدول العربية هي الصديق الحقيقي لباكستان في جميع الظروف، بينما إيران ليست صادقة في ادعاءاتها.

وركز أثناء حديثه على أن السياسة الخارجية الباكستانية ثابتة ولا يمكن أن تستجيب لأي ضغوط لصالح أي طرف، وقال “أننا لا نسمح في باكستان بأي نوع من الطائفية والحقد المذهبي، وعلى إيران أن تكف عن دعم الديكتاتور بشار الأسد الذي يقتل شعبه في سوريا ويهدم الدور والمساجد والمدارس فوق رؤوس الأطفال والأبرياء والعزل، وتسبب في تشرد نصف شعبه، واستخدم ضدهم جميع الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها السلاح الكيميائي”. وحث الدول الإسلامية على الاتحاد خلف القيادة السعودية لإيجاد حل للقضية السورية.