حادث مروري ينهي حياة اسرة في طريف

توفيت عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص، في حادث تصادم مروِّع، وقع مساء أمس، على بعد 40 كيلو غرب طريق القريات، بين شاحنتين وسيارتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في منطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي: أن العائلة من مكونة “أب وأم وطفلهما سعوديين”، توفوا بعد اصطدام الشاحنة بهم من الخلف، مشيراً إلى ان فرقتي إسعاف انتقلتا لمكان الحادث، وتم نقل الوفيات إلى مستشفى طريف العام.

ودعا العنزي قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة، أو الانشغال أثناء القيادة ، حيث تشهد المنطقة تقلبات جوية تتمثل في شبه انعدام في مدى الرؤية وفي أوقات متفاوتة.