غرق 20 مهاجرًا قبالة شواطئ ليبيا

أعلن خفر السواحل الإيطالي مصرع 20 مهاجرًا على الأقل، بينهم أطفال صغار، قضوا غرقًا في البحر الأبيض المتوسط أمس الأربعاء بعد سقوطهم من قارب مكتظ قبالة السواحل الليبية.

وأوضح خفر السواحل الإيطالي الذي ينسق جهود الإنقاذ عن انتشال 20 جثة على الأقل، فيما أفاد كريس كاترامبون أحد مؤسسي منظمة “مواس”غير الحكومية المالطية عن انتشال 31 جثة بعيد الظهر.

وحاول المسعفون بدعم من سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي وعدة سفن تجارية انتشال أكبر عدد من الأشخاص بينما ألقت طائرة عسكرية أطواق نجاة، فيما حلقت مروحية عسكرية فوق الموقع لرصد الناجين والجثث.

وكان المهاجرون على متن قارب خشبي ينقل بين 500 و700 شخص على بعد نحو 20 ميلاً بحريًا قبالة سواحل الزوراء الذي يبعد حوالي 100 كم غرب العاصمة طرابلس.