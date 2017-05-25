الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم البريطانية الرئيسة فوتسي 100 على ارتفاع بنسبة 0.40 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم.

وسجل المؤشر الذي ضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب بلغت 29.61 نقطة لينهي تعاملاته عند 7514.9 نقطة.